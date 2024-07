Salta la festa di Maria Maddalena 

A Lanusei la festa in onore di Maria Maddalena non si farà. Almeno i festeggiamenti civili, quelli religiosi saranno garantiti nella Cattedrale dedicata alla patrona. Alla fine, tra comitato e parroco non si è riusciti a trovare la quadra. Per quest’anno, il comitato si prende una pausa. La causa è riconducibile a non aver trovato uno spazio idoneo per gli spettacoli, per tempo. Infatti, dopo il no per il piazzale dei salesiani, utilizzato l’anno scorso, il comitato aveva pensato al piazzale panoramico del santuario Madonna d’Ogliastra. Ma anche questa location è stata esclusa per via della tipologia di spettacoli. La piazza della Cattedrale è stata scartata dal comitato a priori per questioni di sicurezza e di spazi non adeguati. Quindi il 22 luglio la patrona non si festeggerà.

La Chiesa

Don Piergiorgio Pisu spiega: «È stata fatta richiesta di poter fare la festa civile nel sagrato del santuario ma non è stato concesso perché la piazza del santuario diocesano è destinata ad altre manifestazioni come concerti di musica classica o teatrali. Per me non c’erano problemi, come è avvenuto gli anni passati, sulla piazza Vittorio Emanuele ma il comitato aveva delle perplessità sulla sicurezza. Ci saranno comunque i festeggiamenti religiosi. Abbiamo cercato una via d’incontro ma il santuario non era una soluzione, anche per evitare future e ulteriori richieste dello spazio».

Il comitato

Dal comitato Sa Cuba de Sa Maddalena, Giorgio Sonis dà la sua spiegazione: «La festa non si farà, se il parroco ci avesse dato il tempo giusto qualcosa si sarebbe fatto. Sono stato tenuto in stand by un mese e mezzo e non abbiamo potuto organizzare nulla. Al santuario non è stato possibile perché ha votato contro l’associazione pastorale. È un boicottaggio. Non era possibile nemmeno andare in piazza, avremmo fatto una festa bellissima, ma non c’è stato il tempo di recuperare i fondi. Abbiamo preferito piuttosto che fare una festa modesta prenderci un anno sabbatico. Siamo mortificati ma non c’era alternativa. Abbiamo intenzione comunque di continuare a fare la festa, con o senza la collaborazione del parroco. Se ci viene incontro bene, diversamente faremo la festa civile per il paese. Purtroppo quest’anno è andata così. Abbiamo comunque già consegnato oltre 340 pacchi di dolci, pane e vino agli anziani come da tradizione». Il sindaco Davide Burchi auspica che il prossimo anno si possa trovare un punto d’incontro: «Dispiace che si siano venute a creare queste condizioni. La Maddalena è la patrona, una festa a cui teniamo moltissimo e se quest’anno i festeggiamenti non saranno possibili speriamo che il prossimo anno possano tornare ai fasti degli ultimi anni».

