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Ciclismo.
20 luglio 2026 alle 01:43

Salta la catena: beffa per Balliana 

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La rottura della catena ha tradito Enrico Balliana nella “due giorni” Ciociaria in Giro, organizzata dai Ciclisti Sorani e conclusa ieri con la seconda tappa, la Ciociarissima di 114,4 km in cui era stato protagonista.

Al traguardo di Sora si sono presentati nove corridori e il diciottenne di Arborea si è arreso all’incidente meccanico che l’ha confinato all’ultimo posto del gruppetto, togliendogli una possibile vittoria e la classifica a punti che era certa. Ha vinto ancora Vincenzo Carosi (Coratti), già primo sabato ad Atina. Al 40° posto Andrea Balliana, il minore dei due fratelli della Ecotek Zero24.

Nonostante l’incidente, in classifica Balliana è secondo (per 4”) solo a Raffaele Cascione (del team Vangi Tommasini Il Pirata). Per il campione italiano Juniores (alla 23ª top 10 stagionale) sfuma il bis sulle strade che gli avevano consegnato la maglia tricolore. ( c.a.m. )

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