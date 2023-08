Salta il volo Cagliari-Dublino: 180 passeggeri a terra 

Aveva fatto tutto per bene: biglietto Ryanair per Dublino, auto a noleggio e hotel prepagati per tre giorni di vacanza assieme al figlio. In Irlanda, però, alla fine non ci è potuto andare, considerato che l’aereo non è partito da Cagliari, ma i soldi dell’autonoleggio e dei tre pernottamenti non li rivedrà più.

È successo ieri mattina al cagliaritano Lucio Mostallino, che ha ritirato controvoglia le valigie non imbarcate e se n’è tornato a casa non esattamente con l’entusiasmo delle grandi occasioni. «Ma, soprattutto, l’aereo non ha lasciato a terra solo me, ma circa 180 persone in totale: tutti i passeggeri che avevano il biglietto. E raggiungere quantomeno la Penisola era impossibile, considerato che tutti i voli sono pieni per via di questa continuità territoriale che evidentemente non schiera un numero adeguato di collegamenti».

Il problema è stata proprio la cosiddetta “riprotezione”, ciò che le compagnie aeree fanno quando un loro volo, alla fine, non vola. «Mi sono presentato in biglietteria alle 9.30 per vedere si poteva trovare una soluzione alternativa, che invece non si è trovata, e per questo nulla di fatto mi sono dovuto trattenere fino alle 11.40. Ma dietro di me c’era un’altra sessantina di persone che ancora attendeva di parlare con qualcuno: erano aperti solo due sportelli e il personale non era Ryanair, bensì quello dell’aerostazione», sbuffa Mostallino. Che in ballo ha una spesa tra gli 800 e i 900 euro, auto a noleggio e albergo inclusi, ma secondo le regole dell’Unione europea può più modestamente ambire a un rimborso da 250 euro: «Provi a chiedere il rimborso anche del resto della somma, ma non sappiamo se poi Ryanair glielo rifonderà», gli ha detto il personale di terra.

Inutile cercare alternative, e Mostallino ci ha tentato: «Per venerdì c’è posto sul Bergamo-Cork, che è a sud di Dublino, ma non c’è modo di raggiungere Bergamo da qui. Oppure, sempre venerdì, dovrei viaggiare su un Cagliari-Orly, poi Barcellona e poi Dublino: impensabile».Così, la vacanza (tranne l’aereo) se la paga, ma la fa a casa sua, mentre per gli irlandesi che dovevano tornare a casa i disagi sono ancora superiori. (l. a.)

