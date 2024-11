Salta il “tappo” sulla strada verso il mare 

Raggiungere il lido di Orrì sarà meno complicato con il potenziamento del percorso alternativo che solca il rio Foddeddu. Dalla Regione arrivano 100mila euro per la riqualificazione del tratto che collega la circonvallazione sud al percorso tradizionale. Un’alternativa studiata diversi anni fa per snellire il traffico verso la località di maggiore afflusso turistico durante la stagione turistica. «A breve faremo il punto della situazione con il tecnico», è il commento del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. Il percorso alternativo riqualificato garantirebbe un decongestionamento della viabilità che nel periodo di maggior afflusso vacanziero subisce considerevoli rallentamenti.

Viabilità in movimento

Tra Orrì e Foxi Lioni il Comune pianifica il futuro. Due le soluzioni prospettate dal tecnico incaricato. Hanno gli stessi costi (3,7 milioni di euro) ma si differenziano per minor impatto ambientale, minor consumo di suolo e tracciato più lineare su un unico lato della viabilità esistente, il lato mare. Il documento di fattibilità prevede l’inizio della nuova strada dal punto di ristoro San Salvatore verso l’area panoramica Sa Tanca (907 metri), il secondo tratto fra l’area panoramica Sa Tanca e l’area servizi tempo libero (501) e infine il terzo da qui al secondo accesso alla spiaggia Le Piscinette. Annunciata anche la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia, sul lato mare. La costruzione della pista è prevista al pari livello della carreggiata, di 2,5 metri di larghezza, con tappetino in asfalto ecologico. Per la realizzazione del tratto è previsto l’utilizzo degli spazi attualmente disponibili oltre la carreggiata.

Criticità storiche

Sul lido dove sventolano le bandiere blu restano ancora criticità legate due servizi essenziali: acqua potabile e fogne. Per portare l’acqua potabile da quelle parti servono 1,7 milioni di euro. Di recente il tecnico incaricato dal Comune ha concluso l’analisi della fattibilità, individuando due possibili soluzioni progettuali per risolvere il problema. L’acqua potabile, oltre al sistema fognario, resta un miraggio. Gli impianti sarebbero da collegare al serbatoio idrico che insiste vicino alla collina di San Salvatore. Il quadro economico illustra l’iniziativa progettuale segnata da tre lotti: da via Delle Lavandaie a San Salvatore, da qui a Foxi Lioni e infine, ultimo tratto, fino a Cea.

