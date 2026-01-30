VaiOnline
Trexenta-Sarcidano.
31 gennaio 2026 alle 00:34

“Salta” il secondo lotto della Statale 128 

La Regione revoca i 20 milioni stanziati, in rivolta i sindaci: «Ci rubano il futuro» 

“Rimodulazione degli interventi”: così la Giunta regionale cancella il finanziamento per realizzare il secondo lotto della strada statale 128. Quasi venti milioni di euro per una delle opere più attese nel territorio. Ma i sindaci non ci stanno e chiedono un incontro urgente perché la decisione è calata dall’alto, senza confronto tra gli assessorati regionali ai Lavori pubblici e al Bilancio con i Comuni interessati.

La rabbia dei sindaci

«Apprendiamo con stupore del definanziamento», commenta il sindaco di Mandas , Umberto Oppus, «dopo la battaglia dei sindaci nel 2008 per ottenere i fondi. Dopo 18 anni di attesa tra progetti e autorizzazioni interni alla Regione, scoprire che l'opera non si farà, amareggia». La delusione colpisce i territori dalla Barbagia al Sarcidano, dalla Trexenta al Gerrei: un incontro urgente è stato chiesto per capire che cosa ha portato la Giunta a privare questi territori dell’unico modo per avvicinarli all’Area metropolitana di Cagliari. «Confido nell'assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu», aggiunge Oppus, «per reperire in tempi brevissimi le risorse per appaltare l'opera, in alternativa si chiederà un incontro all’Anas».

Comuni isolati

«Questa revoca», si amareggia la sindaca di Ortacesus , Maria Carmela Lecca, «ha un grande impatto negativo per il nostro territorio: la strada è la via di collegamento più importante per i paesi della Trexenta». La contrarietà accomuna tutti i primi cittadini: di «profondo disappunto» parla il sindaco di Isili , Luca Pilia, «è una decisione grave e incomprensibile, che penalizza fortemente le comunità dell’interno. Rinviare ancora questi lavori significa aumentare i rischi per la sicurezza dei cittadini e aggravare l’isolamento». Non si sorride a Nuragus : «Pur contribuendo alla coesione sociale, alla produzione agricola, alla tutela del paesaggio», riflette il sindaco Giovanni Daga, «continuiamo a pagare un prezzo alto in termini di servizi, collegamenti e opportunità. La distanza dai grandi centri non può tradursi in una distanza nei diritti. Il tema della infrastrutture e della sicurezza non può seguire logiche marginali o emergenziali».

«Nessun rispetto»

Questa posizione è condivisa anche dalla sindaca di Nurallao , Rita Aida Porru: «Un’opera finanziata», fa notare, «non può essere definanziata senza pensarci. L’importanza della 128 la capiscono solo coloro che la percorrono ogni giorno per lavorare, studiare e per curarsi». La definisce una «scelta scellerata» il sindaco di Gergei , Rossano Zedda, ancor più perché arrivata senza una comunicazione, un incontro o un confronto. «Abbiamo combattuto», ricorda, «per avere un collegamento tra i nostri territori e la zona vasta, ed è triste che interventi programmati siano cancellati. Ci dicano perché».

