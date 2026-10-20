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21 ottobre 2026 alle 00:32

Salta il ritorno nell’Isola di Piccoli da avversario out almeno tre settimane 

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Dopo la pesante sconfitta (3-1) contro l’Inter, il Bologna prepara la trasferta di Cagliari con tre assenze pesanti. Nella gara di sabato alle 15 all’Unipol Domus, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Roberto Piccoli e di Riccardo Orsolini, oltre al lungodegente Emil Holm.

La tegola più recente riguarda proprio l’ex attaccante del Cagliari, Piccoli, uscito in anticipo nel match contro l’Inter. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra: lo stop previsto è di tre settimane e il rientro slitterebbe a dopo la sosta di novembre. Stesso tipo di infortunio per Orsolini, fermatosi a sua volta a Lecce due domeniche fa. L’esterno sta lavorando ancora a parte in palestra e non sarà recuperato per Cagliari. Tempi decisamente più lunghi per Holm, il cui ritorno è previsto tra febbraio e marzo dopo il pesante infortunio rimediato lo scorso settembre con la Nazionale svedese.

I recuperi

Le alternative, tuttavia, non mancano a Raffaele Palladino. Jens Odgaard ha ripreso ad allenarsi col gruppo già da una settimana, dopo il lavoro differenziato. Disponibili anche Arthur Theate e Samuel Mbangula, che hanno superato i rispettivi problemi fisici. Rientrano inoltre a pieno regime i nazionali, che non si erano mai fermati tra sosta e campionato e ai quali Palladino ha concesso un giorno di riposo extra. A centrocampo sabato dovrebbe vedersi in campo un altro ex Cagliari, Nadir Zortea.

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