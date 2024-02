Salta il lunedì libero, in campo da domani 

Una domenica di riposo, ma il Cagliari già da domani si ritroverà ad Asseminello per preparare la sfida di domenica prossima a Udine, in quello che somiglia già a uno spareggio-salvezza. Il giorno di riposo previsto anche per lunedì è stato, infatti, annullato, come annunciato nel dopo partita dal presidente Giulini. Saranno poi il direttore sportivo Bonato, Ranieri e il suo staff a decidere il programma di lavoro della settimana. Non sono da escludere doppie sedute e, magari, anche un ritiro anticipato per arrivare nel migliore dei modi alla gara in Friuli.

Infermeria

Contro l'Udinese non ci sarà Aresti, espulso nella rissa finale e che verrà così fermato dal Giudice sportivo. Ma i problemi non mancano anche in infermeria. Si spera di poter ritrovare Sulemana, ancora sofferente per la botta che lo aveva messo ko nella gara con il Torino. Niente da fare, invece, per tutti gli altri. Hatzidiakos si è fermato in allenamento prima della partita con la Lazio. Per lui un trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione intraspongiosa al piatto tibiale mediale. Il greco dovrà rimanere a riposo qualche giorno per poi iniziare l'iter riabilitativo, ma la sua assenza sarà di almeno 3-4 settimane. Ancora out Shomurodov e Oristanio, che stanno recuperando dalle rispettive fratture al metatarso: per entrambi si dovrà aspettare ancora fino a fine febbraio o inizio marzo. Tempi ancora più lunghi per Mancosu, che rischia di essere indisponibile fino ad aprile.

Rog

La società cerca poi di trovare una sistemazione a Rog, che ha iniziato ad allenarsi anche con la palla dopo l'ennesima rottura del crociato. «Ha bisogno di giocare e di ritrovare il ritmo partita senza troppa pressione», aveva spiegato il ds Bonato a “Il Cagliari in diretta”. La soluzione preferita resta un prestito alla Dinamo Zagabria, sfruttando la finestra del mercato che in Croazia resterà aperta fino al 15 febbraio. (al.m.)

