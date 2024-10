Salta il convegno della discordia 

Annullato, rinviato a data da destinarsi: dopo la protesta formale dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis, Confapi ha deciso di cancellare il convegno sul Just transition fund (Jtf, fondo che mette a disposizione del Sulcis 387 milioni per compensare le ricadute negative della decarbonizzazione) che si sarebbe dovuto svolgere a Cagliari questo giovedì. Per confrontarsi su tempi e modi del Jtf erano previsti ospiti di livello, tra cui tre assessori regionali, il Centro regionale di programmazione, il segretario regionale della Cgil Fausto Durante e i sindaci di Iglesias , Carbonia e Portoscuso. Dopo la diffusione della locandina che annunciava l’evento, nel Sulcis non sono mancati i malumori: perché un convegno sui milioni destinati al Sulcis si svolge a Cagliari invece che nel territorio?

La lettera

L’Unione dei Comuni del Sulcis ha scritto una lettera formale a Confapi Sardegna, associazione che stava organizzando il convegno, esprimendo il proprio forte disappunto. «Inaccettabile», per i sindaci, «che un evento che ha come scopo discutere del futuro del Sulcis venga ospitato a Cagliari, lontano dalle comunità e dai lavoratori che vivono quotidianamente questa difficoltà. Organizzare questo incontro cruciale nel cuore del Sulcis avrebbe non solo favorito una partecipazione più ampia e significativa della popolazione e delle istituzioni locali ma avrebbe anche lanciato un chiaro segnale di attenzione e vicinanza da parte delle autorità verso un territorio che necessita di un supporto concreto e un dialogo aperto». La lettera si chiude con la richiesta di riprogrammare l’evento nel Sulcis.

La risposta

Dopo la presa di posizione dell’Unione dei Comuni del Sulcis, Confapi ha cancellato il convegno, e al momento non c’è un’altra data fissata. «Confapi Sardegna - si legge nella lettera di risposta di Giorgio Delpiano, presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese isolane – è stata la prima organizzazione a occuparsi fattivamente del Jtf già dal 2019. La scelta di organizzare l’evento nel capoluogo è stata fatta per agevolare la partecipazione degli assessori, di un ampio pubblico, di una delegazione Confapi Taranto e ottenere la presenza in forza dei media. Tutto questo con lo scopo di colmare l’imperdonabile ritardo accumulato sulla gestione burocratica del Jtf che pone il serio rischio di vedere passare questa opportunità senza riuscire a coglierla».

