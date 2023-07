Salta il contributo, il Cabudanne salvato dai sostenitori 

La XIX edizione del “Cabudanne de sos poetas”, unico festival dedicato alla poesia nell’Isola, conosciuto a livello nazionale e con ospiti internazionali sempre presenti in programma, si terrà a Seneghe da sabato 26 agosto a domenica 3 settembre, con il festival vero e proprio concentrato nei tre giorni finali, fra letture, incontri, mostre e tavole rotonde.

Il “Cabudanne de sos Poetas”, intitolato quest’anno “Abitare i paesi”, si articolerà tra i due spazi di Sa Prentza de Murone e il Campo della Quercia e ospiterà più di cinquanta ospiti suddivisi in 28 appuntamenti. Tra i poeti e poetesse di rilievo: Carmen Yanez (Cile), Juan Vincente Piqueras (Spagna), Nanni Falconi, Franco Buffoni, Tomaso Tiddia, Diletta D’Angelo, Francesco Ottonello e ancora Gianmario Villalta, Giuliana Pala.

Residenti e Fondazione

Luca Manunza, presidente dell’associazione culturale Perda Sonadora che organizza il festival, spiega però che «Il Cabudanne si terrà grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna e grazie a una grandissima solidarietà dei seneghesi, degli amici e delle amiche del nostro festival, degli autori e delle autrici e di tutti i nostri fornitori». Tra questi Manunza menziona Èntula e Lìberos, il festival “Propagazioni” e “Bimbi a Bordo”.

Gli organizzatori del Cabudanne e sos Poetas hanno contestato la mancata assegnazione a Perda Sonadora di parte dei fondi del bando Borghi del ministero della Cultura, vinto dal Comune di Seneghe in partenariato con il festival. L’amministrazione, spiegano durante la conferenza stampa di presentazione del festival, ha infatti rimodulato il progetto in favore di un altro intervento, destinando parte dei fondi al potenziamento del servizio bibliotecario comunale, e giustificando questa modifica con l’assegnazione di altri fondi regionali - dedicati ai fondi librari - al festival, risorse che però gli organizzatori negano di essere riusciti a ottenere.

Il programma

Venendo ora al programma: tra gli ospiti da non mancare, la poetessa cilena Carmen Yanez e il suo libro “Un amore fuori dal tempo”, una grande storia che comincia in Cile alla fine degli anni ’60 con lo scrittore Luis Sepùlveda, suo marito e compagno di una vita. Arriva dalla Spagna, con i giochi di parole di “Yo que Tù ” , Juan Vincent Piqueras, per raccontarci di vita, sentimenti, amore e di malinconia .

Torna a Seneghe il poeta Franco Buffoni attraverso la monografia “Franco Buffoni un classico contemporaneo. Eros, scientia e traduzione”, di Francesco Ottonello, specialista sui riusi delle letterature classiche nei poeti contemporanei. Il primo studio sull’opera omnia di una delle voci poetiche protagoniste della cultura italiana tra Novecento e Duemila: un’analisi approfondita delle raccolte di Buffoni lungo un quarantennio, scandendo attraverso l’eros tre stagioni poetiche. Ancora poesia con l’opera prima “Defrost” e il parallelismo tra personaggi umani e animali, della giovane poetessa Diletta D’Angelo.

Azzurro cagliaritano

I cieli cagliaritani diventano protagonisti nei versi di “L’azzurro e il rosso cielo” di Tomaso Tiddia, poeta di Cagliari dove esercita da trent’anni il mestiere di libraio. Viene dalla Sardegna anche l’esordiente Giuliana Pala e il suo “Lunario”, prima raccolta in versi uscita nel progetto “Esordi” di Pordenonelegge. Da non perdere il concerto di Daniela Pes, vincitrice al Premio Tenco 2023 come “miglior opera prima” con il suo debutto “Spira”, prodotto da iosonouncane (31 agosto, ore 19). Si chiude il 3 settembre con una “cena sociale” a cura dello chef Pierluigi Fais del ristorante Josto, insieme alla Cooperativa di Comunità “Mussura”.

