Salta il consiglio d’istituto, soluzioni rinviate 

Il caos regna sovrano nella scuola elementare di via Stoccolma inagibile ormai da anni. Ieri pomeriggio era in programma la riunione del Consiglio d’istituto ma quando genitori, dirigente e responsabile della sicurezza avevano già intavolato le prime discussioni sul trasferimento dei bambini all’Italo Stagno di Is Mirrionis ecco il colpo di scena. Una collaboratrice scolastica consegna al presidente dell’assemblea una busta gialla, mittente: la componente docenti e Ata del Consiglio d’istituto. Il contenuto è al vetriolo e, oltre a evidenziare vizi di forma sui tempi di convocazione e sulle affermazioni della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, chiama in causa il Comune.

Pochi spazi

Nell’aula magna dell’istituto scolastico di Genneruxi la tensione è palpabile. I genitori dei bambini sono preoccupati del futuro dei loro piccoli. E come dar loro torto: prima le tende per i terremotati, poi il trasferimento nella scuola Italo Stagno. Una serie di ordini e contrordini che per il momento hanno sortito solo un risultato: niente scuola per i bimbi. Il sopralluogo in pompa magna di lunedì sembrava aver risolto tutti problemi e finalmente la soluzione era a portata di mano.

Salvo poi ieri mattina fare bene i conti. «Le notizie non sono positive», commenta Paolo Brucciani, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) dell’istituto. «Il Comune ci aveva prospettato la disponibilità di 20 aule (due destinate alla mensa) in due piani». L’ingegnere ha deciso di approfondire l’argomento. «Ho chiesto al dirigente comunale Paolo Pani le volumetrie per verificare gli spazi». La sorpresa, negativa, ha gelato l’assemblea. «In realtà le classi che possono ospitare gli scolari non sono 20 ma 10. La maggior parte delle aule è di circa venti metri quadri e non ci sono gli spazi sufficienti. In pratica – aggiunge Brucciani – mezza tenda della Protezione civile». Per una classe i metri quadri a disposizione devono essere almeno trenta metri quadri.

La grande fuga

Spazi e personale sono le due variabili costanti senza le quali non si può garantire la sicurezza dei bambini «che viene prima anche della didattica», precisa Marcella Vacca, dirigente della primaria. Se sui metri quadri le notizie sono negative lo stesso si può dire su docenti e dipendenti Ata. «L’ultimo collaboratore scolastico che è stato attribuito alla scuola lunedì ha già dato le dimissioni. Ora – aggiunge la dirigente – il provveditorato deve fare riferimento alla graduatoria. Ecco perché per noi era ideale un unico plesso. Abbiamo a disposizione quattro collaboratori scolastici che possiamo destinare alla primaria e dobbiamo garantire le unità di vigilanza».

La lettera di fuoco

Chi non ha preso bene questa confusione sono i docenti e il personale Ata che ieri, con una mossa a sorpresa, hanno disertato il Consiglio di classe, facendo così mancare il numero legale. Probabilmente lo stesso che accadrà oggi. La nota firmata dai nove componenti, e inviata al presidente del Consiglio d’istituto, al dirigente scolastico e agli organi di stampa, mette a fuoco il problema decisionale: “La determinazione dei locali scolastici in cui si dovrà svolgere l’attività didattica della scuola primaria di via Stoccolma sia assunta dall’unico organo competente della gestione degli spazi scolastici, ossia l’Ente locale”. I risvolti legali non sono esclusi, docenti e personale Ata chiedono al “Comune l’indicazione esatta della data di avvio delle lezioni, onde evitare il protrarsi dell’interruzione di pubblico servizio”.

Il Comune

«Domani mattina (oggi per chi legge) faremo il trasferimento degli arredi alla Italo Stagno», afferma l’assessora alla Pubblica istruzione Marina Adamo. «A Is Mirrionis andranno le dieci classi del tempo pieno, avranno a disposizione anche la mensa». Quando suonerà la prima campanella? «Al più tardi lunedì, ma spero anche prima».

