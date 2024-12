Salta anche Darmian Difesa, scelte obbligate 

L'Inter si presenta alla partita di oggi a Cagliari con la difesa ridotta al minimo. Nel gruppo di Simone Inzaghi, partito ieri per la Sardegna nel tardo pomeriggio, non figura nemmeno Matteo Darmian, che non ha recuperato da una contusione al ginocchio che già lo aveva tenuto fuori lunedì, nella vittoria per 2-0 contro il Como. Il numero 36 si aggiunge così ai compagni di reparto Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, entrambi fuori da più di un mese e a loro volta non convocati per la sfida della Domus. Tre opzioni in meno per il tecnico, che però ritrova Stefan de Vrij già visto in campo nel finale contro il Como: per il trio di indisponibili l'obiettivo è la semifinale di Supercoppa Italiana, venerdì prossimo in Arabia Saudita contro l'Atalanta. In difesa stasera pressoché obbligato il trio Bisseck-Bastoni-Carlos Augusto con l’unica alternativa del giovane Palacios.

Il bomber

A Cagliari, l'Inter cerca anche il ritorno al gol di Lautaro Martínez. Il capitano dei nerazzurri - capocannoniere della scorsa Serie A - è a secco da 55 giorni: l'ultima rete risale al 3 novembre, nella vittoria per 1-0 sul Venezia. Ma contro i rossoblù ha segnato 9 volte in altrettante partite: solo alla Salernitana, con 10, ne ha fatti di più in carriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA