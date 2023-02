Salone di Genova, aperte le iscrizioni  

Sono state aperte le iscrizioni per il prossimo Salone Nautico di Genova, in programma dal 21 al 26 settembre. È un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, un trionfo per il made in Italy. Il Salone ospita ogni anno migliaia di visitatori ed è possibile ammirare le più belle barche e far conoscenza con le innovazioni tecnologiche. Nell’edizione dello scorso anno il Salone è stato visitato da 103.812 persone con un incremento del 10,7% rispetto al 2021. Siamo arrivati all’esposizione numero 63 che si discosterà dalle precedenti: il nuovo Waterfront di levante, infatti, sta prendendo forma con l’apertura dei canali navigabili e con la realizzazione della spettacolare isola che farà da cornice al Padiglione Blu. Ma ci saranno anche nuove banchine espositive grazie all’ampliamento degli spazi per un totale di 150 posti barca, secondo il progetto dell’architetto Renzo Piano, già artefice del rifacimento del Porto antico. «Il Salone di Genova è il punto di riferimento dell’eccellenza internazionale», dice Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica. Al di là della parte espositiva, il Salone offrirà l’occasione per il confronto istituzionale e per manifestazioni business to business con un’importante campagna di comunicazione. ( a.f. )

