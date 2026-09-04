Salone dell’artigianato, gli affari decollano 

Dieci settimane di esposizione, 40mila euro di indotto per i 57 artigiani presenti, e oltre quattromila visitatori arrivati da tutta l’area vasta di Cagliari. La prima edizione del Salone dell’artigianato artistico sardo, ospitato da fine giugno a Casa Cara con tanto di showroom e punto ristoro in piazza Si ‘e Boi, si chiude in positivo. «Non è un punto di arrivo», il commento di Claudio Puddu, segretario dell’associazione Acuas. «Abbiamo dimostrato che esiste un format sul quale Selargius può costruire una nuova proposta culturale e turistica».

L’ultimo atto

Oggi si chiude con la serata finale e l’assegnazione del premio Claudio Pulli, lo spin-off ideato dall’omonima Fondazione per valorizzare e accompagnare i nuovi talenti della ceramica artistica verso un percorso di crescita professionale. Sullo sfondo ci sono i numeri della prima edizione del Salone, organizzata dall’associazione Acuas con la collaborazione del Comune, e curata dal direttore artistico Marcello Muru: circa 40 mila euro di vendite, oltre 600 transazioni elettroniche, 531mila visualizzazioni, 26.500 interazioni, 12.610 visite digitali, 57 artigiani, quasi 15 operatori e dieci settimane di apertura. «Non è stata semplicemente una mostra, ma uno spazio vivo», sottolinea Puddu. «E le attività hanno avuto un crescendo continuo di pubblico, partecipazione e interesse». A contorno una serie di iniziative che hanno richiamato visitatori da tutto l’hinterland di Cagliari, turisti compresi: cinema all’aperto, laboratori creativi per i più piccoli, sfilate, artigianato artistico, incontri letterari, spettacoli musicali.

Il futuro

Si pensa già alla prossima edizione, con l’auspicio che il Salone possa accompagnare anche gli appuntamenti dell’Antico sposalizio selargino, come già proposto ai vertici del Comune. «Per il 2027 la sfida sarà consolidare quanto costruito», dice ancora Puddu, «con maggiori risorse, più superfici, più artigiani, una programmazione anticipata, una maggiore integrazione con il patrimonio storico e archeologico, e una collaborazione strutturata con tutti gli attori culturali locali. Ma soprattutto», evidenzia, «occorrerà evitare che il marchio del Salone dell’artigianato artistico sardo scompaia per dieci mesi per poi ricomparire soltanto con la successiva edizione. Durante l'anno potranno essere sviluppati appuntamenti, esposizioni temporanee, laboratori, e incontri con gli artigiani. L’obiettivo è fare della cultura uno strumento permanente di sviluppo sociale, economico e turistico».

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