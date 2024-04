Salmonellosi, due casi sospetti a scuola 

Due casi sospetti di salmonellosi in una scuola di San Giovanni Suergiu e mense chiuse fino a quando non saranno effettuate le analisi nei laboratori della Asl. Il provvedimento si è reso necessario dopo le segnalazioni arrivate dai genitori di due bambini che hanno accusato un malore nei giorni scorsi. L'allarme è stato immediato e sono state avviate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari in questi casi.

Mense chiuse

Ieri il dipartimento di Igiene e prevenzione della Asl, attraverso una nota firmata dalla direttrice Gabriella Pitzalis, ha chiesto all’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu «di sospendere il servizio di refezione scolastica presso tutte le scuole, in attesa si possano effettuare nel primo giorno utile, i controlli ufficiali presso il centro cottura fornitore dei pasti e completare l’indagine epidemiologica avviata per verificare la presenza di un focolaio epidemico». Le segnalazione è arrivata dopo le prime analisi eseguite nei laboratori del Cto di Iglesias. L’azienda sanitaria ha pertanto informato tempestivamente il Comune. La sindaca Elvira Usai si è attivata per sospendere il servizio mensa. «Abbiamo seguito tutte le indicazioni – dice la prima cittadina – lo abbiamo fatto a titolo precauzionale, adesso non ci resta che aspettare l’esito delle analisi per capire esattamente di cosa si tratta».

Servizio sospeso

Nei giorni scorsi due bambini si sono sentiti male al rientro a scuola. I medici stanno lavorando per accertare se i sintomi risalgono ai giorni precedenti. Ma in ogni caso da ieri in tutte le scuole cittadine e nelle frazioni è stato sospeso il servizio di refezione. La dirigente Veronica Cani, attraverso una circolare, ha informato docenti e genitori degli alunni. Niente mensa, dunque fino a quando la situazione sarà più chiara. Le scuole non sono state chiuse. «L’attività didattica si svolgerà interamente in orario antimeridiano», si legge nella nota della responsabile dell’istituto. Lo stesso Comune di San Giovanni dopo aver ricevuto la comunicazione ha assicurato che il servizio di scuolabus, sarà garantito per l’orario di uscita dalla scuola.

La preoccupazione

La notizia dei due casi sospetti di salmonellosi non lascia tranquilli i genitori di centinaia di ragazzi che frequentano le scuola cittadine. «Come mai i caseggiati non sono stati sanificati?», chiede la madre di uno scolaro. Per il momento sarebbero soltanto due i ragazzi che avrebbero accusato sintomi di febbre, vomito e diarrea. Ma i controlli continuano e ora si attende il risultato delle analisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA