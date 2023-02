Salmo pigliatutto: il 1 luglio a Cagliari e domani all’Ariston il duo con Shari 

«Il Poetto è un punto che come ben sappiamo è molto frequentato soprattutto d’estate, con questo evento sarà possibile coinvolgere ancora più persone in particolare i giovani che sono fan degli artisti coinvolti», le parole di Maria Dolores Picciau che ha aggiunto. «Stiamo pensando anche di organizzare dei servizi navetta così da collegare la città al Poetto e rendere gli spostamenti comodi e veloci». A proposito degli artisti coinvolti, ancora non si sa nulla in merito ma presto verranno annunciati gli altri partecipanti. Ciò che è sicuro, per la gioia dei suoi tantissimi estimatori, è la presenza di Salmo un artista che negli ultimi dodici anni ha segnato profondamente non solo la scena rap italiana, bensì tutto il panorama musicale nostrano. A dimostrazione di ciò, la sua esibizione pungente di due giorni fa dal palco della nave da crociera Costa Smeralda davanti al molo del porticciolo di Sanremo: felpa rosso sgargiante, immancabili occhiali da sole e calze con le ciabatte, una padronanza del microfono degna di un purosangue e di chi, nella dimensione live, riesce a esprimere il meglio.

Per l'artista olbiese, fondatore del collettivo Machete, sarà la seconda data dal suo Summer Tour che comincerà il 28 giugno a Ferrara e che dopo Cagliari proseguirà con Lugano, Roma, L’Aquila, Majano, Catania, Gallipoli, San Benedetto del Tronto e Firenze più eventuali altre date nelle città che si aggiungeranno successivamente. Il Cagliari Summer Festival, presentato ieri nella sala del retablo di Palazzo Bacaredda alla presenza del sindaco Paolo Truzzu («Ci prepariamo a un altro grande evento. Cagliari sa come si fa», ha detto) e dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, è organizzato da Luca Usai – collegato ieri da remoto da Sanremo insieme al manager di Salmo Sebastiano Pisciottu - già organizzatore del Red Valley Festival e vedrà la collaborazione del Comune di Cagliari che darà a disposizione uno spazio in grado di contenere quasi settemila persone, le quali potranno beneficiare anche di un migliaio di posti a sedere collocati sulle gradinate.

Prima un Festival di Sanremo da vivere con il suo stile dissacrante poi, il primo luglio, il Cagliari Summer Festival dove aprirà la prima edizione di una manifestazione che si prospetta ricca di ospiti. Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, è il primo nome confermato dell’evento che animerà il capoluogo tra luglio e settembre e che andrà in scena alla Beach Arena del Poetto accanto all’Ippodromo alla sesta fermata, nel punto dove si è svolto l’Euro Beach Soccer lo scorso anno.

Summer tour

Da domani al Festival

Un approccio che verrà riproposto domani in occasione della serata dei duetti sul palco dell’Ariston insieme a Shari in gara con “Egoista” e nuovamente sabato dalla Costa Smeralda dove si era già esibito martedì. Il piglio sarà sempre da protagonista, le liriche affilate, il talento indubbio così come la necessità di dire la propria navigando controcorrente.

