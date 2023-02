Salmo e quelle “Cattive Intenzioni” Perché adesso Ernia non ha più paura 

L'autocelebrazione è compito semplice, molto più difficile risulta per un artista mettersi a nudo. Ernia, al secolo Matteo Professione, ha avuto il coraggio di guardarsi dentro con il nuovo album “Io non ho paura”, su etichetta Island Records. Quattordici brani, collaborazioni che vanno da Marco Mengoni e Gaia sino a Salmo, Guè, Rkomi e Geolier, sonorità che oscillano tra il cantautorato e melodie urban. Il fulcro del progetto sono i testi e lo si intuisce già dalla prima traccia con Marco Mengoni “Tutti hanno paura”: ci si aspetta la classica hit con ritornello orecchiabile, invece viene fuori un pezzo struggente con forti influenze soul. Struggente come “Buonanotte”, dove viene affrontato il tema dell’aborto con una perfetta unione tra voce e piano. Unione tra due stili diversi ma affini che traspare da “Cattive Intenzioni” con Salmo, caratterizzato da rime graffianti e acuminate. C’è spazio anche per il singolo più mainstream quale “Bella fregatura” dal tocco di chitarra morbido rivolto a un pubblico ampio e per una, velata, critica al pubblico che va dove tira il vento ne “L’impostore” traccia conclusiva del disco. Un disco che, come disse Milan Kundera ne “L’immortalità”, ricorda che essere è felicità. Seppur a caro prezzo.

