Salmo e Noyz in “CVLT” E il rapper sarà sul palco del Capodanno di Olbia 

Mancava soltanto l’ultima scena e, finalmente, eccola: “CVLT”, l’attesissimo joint album di Salmo e Noyz è pronto per venire al mondo, questione di giorni, da oggi sarà è in vendita in formato fisico e digitale. Il tutto proprio nel giorno in cui il Comune di Olbia conferma la presenza del rapper sardo sul palco di Capodanno che già vede l’attesissimo show di Zucchero Fornacciari.

Il duo

Un progetto, quello musicale, che era nell’aria da almeno un decennio e che mette insieme due pilastri del rap di casa nostra, Salmo e Noyz Narcos, Olbia e Roma, in una sintesi al fulmicotone, nella quale uno più uno fa tre. Anticipato dal corto prodotto da Think Cattleya con Maestro e firmato da Dario Argento, affiancato dal duo YouNuts!, disponibile su Prime Video e presentato venerdì scorso alla Festa del Cinema di Roma, insieme al videoclip di “Incubi”, l’album è già un culto per gli appassionati del genere.

L’idea

Da sempre affini per attitudine ed immaginario, Salmo (Maurizio Pisciottu, classe ’84, da Olbia) e Noyz Narcos (Emanuele Frasca, classe ’79, da Roma), questo lavoro a quattro mani se lo erano promesso sin dagli inizi. «È in ballo più o meno da sempre ed è nato tutto da un live», ha esordito Noyz. «Suonavamo insieme la stessa sera e abbiamo deciso di mischiare i due live insieme. L’abbiamo buttata un po’ in caciara, ma la cosa è stata accolta talmente bene, che abbiamo pensato che poteva essere figo, un domani, fare una cosa insieme. Quel domani è arrivato dopo i tempi prestabiliti, ma è arrivato e siamo contenti, perché siamo riusciti a fare quello che volevamo».

Horror

Un disco manifesto dello stile inconfondibile dei due rapper, che qui fondono il loro immaginario, fatto di rap, hip hop, riferimenti cinematografici, dai “Blues Brothers” al mood del gore e dell’orrore. «È una cosa che ci lega», ha spiegato Salmo, attualmente impegnato nella lavorazione della seconda stagione della serie tv “Blocco 181”. «Personalmente sono rimasto traumatizzato da ragazzino, passavo tutte le estati a vedere “Notte Horror” e anche Noyz viene da quella scuola lì, anzi, lui è quello documentato, conosce un sacco di film». Un onore assoluto, quindi, per i due rapper poter collaborare con Dario Argento. «Il nostro genere si nutre di cultura americana e avremmo potuto contattare un regista d’oltreoceano, ma avendo in casa Dario Argento, un top player in questo culto che è il cinema horror, ci abbiamo provato e lui, con nostro grande stupore, ha sposato la causa. Forse ha visto che eravamo veramente fissati con sta roba e che poteva essere una cosa figa. Ora l’idea sarebbe quella di fare un prequel di quello che avete visto, ci piacerebbe lavorare sui personaggi del corto, che non sono esattamente Salmo e Noyz».

Culto

Nel mentre, ce li godiamo in joint, l’ennesimo di quest’anno, che ha visto l’uscita di vari album in duo. «Gli anni del Covid hanno rallentato tanti progetti e sono sicuro che molti hanno cavalcato quest’idea dopo che ci hanno sentito confabulare, come noi ci siamo ispirati a chi lo ha fatto prima di noi», ha detto Noyz. Illazioni? Di certo c’è lo spessore delle 15 tracce di “CVLT” - «il titolo era già scritto, perché è un modo di dire che avevamo nel nostro vocabolario: quando una cosa è un culto è un culto, nessuno può dire niente, un culto ha i suoi seguaci» -, un lavoro, che onora gli stili di entrambi e lascia spazio alla sperimentazione. Lo si capisce sin dalla prima traccia, “Anthem”, che omaggia alcuni dei più grandi classici di Salmo e Noyz, e diventa sempre più chiaro lungo tutto il disco, tra l’intimismo di “Miracolo”, la sperimentazione di “Nightcrawler”, il banger “Cvlt”, l’impatto di “Respira” ft. Marracash, primo dei pochi featuring dell’album, e ballad atipiche, ma in pieno stile Salmo e Noyz, come “My Love Song 2” ft. Coez e Frah Quintale.

Il team

E, poi, spazio al giovane Kid Yugi, un esordiente dal talento adamantino: «In un disco importante, se c’è un giovane che merita, ce lo devi infilare. Lo hanno fatto anche con me all’inizio, nel disco di Marra. È una delle tante cose belle della musica rap, ci sono dei passaggi di testimone», ha aggiunto Salmo a proposito di un disco, in cui alle produzioni, oltre a lui, troviamo i fidi Luciennn, Sine e Ford78: «Abbiamo fuso gli stili delle persone con cui collaboriamo», ha concluso Noyz. «Grazie a questa alchimia abbiamo trovato il suono che volevamo: un cult».

