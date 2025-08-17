Salmo castiga tutti al finale del Red Valley 

I cori da stadio sono tutti per lui. L’ultima volta di Salmo al Red Valley non delude le attese: nella notte tra sabato e domenica con uno show incredibile il rapper olbiese ha mandato in visibilio il pubblico della Olbia Arena e in archivio la X edizione del festival.

Quasi due ore di musica, tra le sue hit più famose ed estratti dall’ultimo album in studio “Ranch”, e il dj set finale, hanno caratterizzato l’ultimo live al Red Valley (almeno ufficialmente) di Maurizio Pisciottu, che in autunno partirà per il suo primo tour mondiale. Sul palco dell’evento targato Magma Events, prima di scatenarsi con “90min”, Salmo ha colto l’occasione per parlare di attualità, toccando alcuni degli argomenti più discussi del momento. «Io volevo leggervi un messaggio che mi ha mandato un amico, poco fa: sentite», esordisce l’artista, diventato un punto di riferimento della scena musicale italiana ed europea, che nel suo discorso, oltre alle spiagge vuote, «e anche i ristoranti», sottolinea, tocca la politica e qualche collega.

«Ci sono artisti che sventolando una bandiera riescono a risolvere tutti i problemi, tra una sfilata di Gucci e uno spot per McDonald’s, poi c’è il dissing tra Fedez e Tony Effe che fa più notizia di Donald Trump e Putin», e il riferimento è a quanto accaduto in settimana tra i due rapper proprio al Red Valley. «Ma la cosa peggiore è che oggi è morto Pippo Baudo: che estate di merda», ha aggiunto Salmo prima di tornare a cantare e a saltare sul palco, accompagnando la quattro giorni gallurese, che ha visto esibirsi a Olbia oltre 40 artisti, verso l’epilogo. (i. g.)

