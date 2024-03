Salme spostate, liberati mille loculi 

Per la maggioranza erano nati ai tempi della guerra mondiale (la Prima), e da oltre trent’anni hanno la residenza a San Michele, nel senso del cimitero. Ma lo spazio finisce, la costruzione di nuovi loculi aiuta senza risolvere il problema, e così sono arrivate le “estumulazioni”: le persone sepolte nel 1988 o 1989 lasciano spazio alle nuove sepolture. Il regolamento è chiaro: quella “ordinaria” dura trent’anni, ma il Comune ne ha attesi 35 per rimuovere le salme giunte sul finire degli anni Ottanta. Chi ha chiesto (e pagato) il rinnovo ottiene che il caro defunto rimanga dov’è, mentre in tutti gli altri casi c’è il trasferimento dei resti nell’Ossario comune, indistinti, sotto la cripta del camposanto. Le sepolture più vecchie sono spesso trascurate dai discendenti, in certi casi sono in vita solo i nipoti, e qui è il problema: il Comune non ha recapiti per avvisare le famiglie delle estumulazioni, dunque procede “d’ufficio”. E i discendenti, in molti casi, lo scoprono a cose fatte malgrado gli avvisi sparsi nel cimitero: dove non vanno.

Il regolamento

In realtà, spiega l’assessora ai Cimiteri Marina Adamo, «per rispettare il criterio di rotazione per le concessioni scadute abbiamo pubblicato l’avviso sul sito del Comune. Inoltre le lapidi sono contrassegnate con cartellini ben visibili che invitano a contattare la direzione dei cimiteri per comunicazioni urgenti. Gli uffici conducono ricerche per contattare, se possibile, il concessionario del loculo, anche per informarlo delle modalità di rinnovo delle concessioni, che grazie alle estumulazioni sono quadruplicate», chiarisce l’assessora Adamo. Ma sono tombe poco visitate, di persone decedute a fine anni Ottanta, e quindi quegli avvisi spesso non sono letti da chi dovrebbe vederli. Il piano cimiteriale, a quel punto, è attuato senza che i discendenti lo sappiano, considerato che il Comune non ha i recapiti. Però fornisce i suoi: le famiglie che hanno cari sepolti dagli anni Ottanta possono telefonare ai numeri 070677.7852, o con i quattro numeri finali 7548 o 7850. Mail Pec: cimiteri@comune.cagliari.legalmail.it.

Salme in attesa

Non tutti gli estinti, però, sono trasferiti nell’ossario comune: c’è un campo, un po’ avanti sulla sinistra a San Michele, dove sono interrate parte delle salme per le quali l’ospitalità più che trentennale è scaduta. A decidere, caso per caso, sono gli ispettori sanitari: le salme che ancora hanno tracce di tessuti, e quindi non è rimasto soltanto lo scheletro, sono ora nel nuovo campo e ancora hanno la propria lapide, trasferita dal luogo della precedente sepoltura. Quei resti sono ora ospitati in una “cassa tecnica”, che accelera il processo di demineralizzazione dei corpi. Terminato questo processo, la salma è trasferita nell’ossario comune di San Michele. Assieme alla costruzione dei nuovi loculi, è l’unica soluzione per consentire al camposanto di ospitare le salme dei cagliaritani che si spengono nel tempo presente. Anche queste, saranno custodite per trent’anni.

