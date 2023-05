Salme da traslare, mancano i fondi 

«Mia madre resta seppellita in un loculo provvisorio. Per me è un insulto al nostro dolore». Chicco Pinna non usa mezzi termini per raccontare quella che definisce una promessa tradita da parte del Comune: «Mia madre si chiamava Laurina e aveva acquistato un loculo quando era ancora in vita, quello spazio era stato assegnato provvisoriamente a un altro defunto vista la carenza di sepolture, ma adesso l’emergenza loculi è finita. Mi avevano assicurato che la salma sarebbe stata messa al suo posto entro giugno, invece il funzionario al quale mi sono rivolto adesso mi ha detto non riusciranno a mantenere l’impegno, che a luglio e agosto le estumulazioni si fermano, se ne riparlerà a settembre. Cosa vuole che siano un paio di mesi , ha aggiunto. Una vergogna».

La vicenda

Era il 2011 quando Laurina Pinna aveva firmato il contratto con il Comune di Assemini per la concessione del loculo per 99 anni in cambio della somma di 800 euro.Il loculo era stato requisito e non è stato liberato quattro mesi fa, quando la donna è venuta mancare. «Prima – sottolinea Chicco Pinna - il problema era la mancanza di loculi, ma ora ci sono, quindi in base a quale logica si spostano le salme?».

Solo tre settimane fa Chicco Pinna si era recato in cimitero per una visita alla tomba materna, e in quell’occasione ebbe modo di incontrare la proprietaria del loculo provvisorio dove attualmente risiede la madre. «Se l’è presa con me – racconta Pinna - perché quel loculo era stato acquistato, in previsione della sua morte, per stare vicino al marito. Ho spiegato che la scelta non dipendeva dalla nostra famiglia ma dal Comune che ha esclamato sulla vicenda: è stato fortunato, molti arrivano a picchiarsi».

L’emergenza