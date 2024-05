Salme da traslare in altri loculi: il cimitero sarà chiuso per giorni 

Inizierà lunedì il trasferimento delle novanta salme che si trovano attualmente nei loculi di allumino realizzati qualche anno fa, all’epoca della Giunta Delunas, per tamponare l’emergenza degli spazi nel cimitero di via Marconi. Proprio per consentire le estumulazioni e le traslazioni in un’altra area idonea, il camposanto resterà chiuso martedì 14 e poi nelle giornate del 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24. Porte aperte invece nei fine settimana, per evitare disagi alle persone in visita ai defunti.

Il direttore del cimitero, come si legge nell’ordinanza, «ha ritenuto necessaria la chiusura dell’area in quei giorni, con il divieto assoluto di ingresso per tutti ad eccezione del personale che dovrà occuparsi delle traslazioni». In ogni caso, «se il trasferimento dovesse essere completato in tempi più brevi si procederà anticipatamente alla riapertura». Alle traslazioni non potranno essere presenti, per motivi di sicurezza, nemmeno i parenti dei defunti.

I loculi di allumino erano parsi non idonei fin da subito. Il sole, soprattutto quello cocente dei mesi estivi, surriscalda il materiale creando enormi problemi e un forte odore che si diffonde per tutto il camposanto. Gli stessi frequentatori dello spazio avevano segnalato l’odore sgradevole.

Il trasferimento avverrà nei loculi della parte nuova, che sono stati consegnati proprio in questi giorni. Dopo il completamento dei lavori, i contenitori di alluminio saranno dismessi.

