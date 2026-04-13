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Tribunale.
14 aprile 2026 alle 00:10

Salme da rubare: dieci condanne  per armi e droga 

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C’è una coincidenza che pesa più delle altre: la sentenza arriva a un anno esatto (12 aprile) dalla morte di Graziano Mesina, da cui, indirettamente, tutto era cominciato in un’inchiesta capace di attraversare la Sardegna e intrecciarsi con le rotte della criminalità organizzata della Penisola. Non è solo una coincidenza: è il punto finale di una storia che dalle indagini su “Grazianeddu” prese forma, svelando traffici, alleanze e affari illeciti che dalla Barbagia si spingeva fino alla ’ndrangheta, progettando il furto della salma di Enzo Ferrari.

Il Tribunale, presidente Luisa Rosetti (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala) ha condannato a 8 anni e 6 mesi Antonio Francesco Pipere, di Orgosolo, 7 anni a Paolo Paris, di Nepi, Sei anni per Lucio Baltolu, di Alà dei Sardi, Danilo Mazzoni di Sorgono Francesco Piras, di Norbello, Peppino Puligheddu, di Orgosolo, Vittorio Scano di Orani, Gaetano Friio di Isola Capo Rizzuto. Cinque anni ad Antonio Francesco Mereu, di Orgosolo. 4 anni per Giulio Cesare Mulas, di Tertenia. Assolto «perché il fatto non sussiste», Raffaele Paladini. Gli imputati erano difesi da Angelo Magliocchetti, Giuseppe Luigi e Antonello Cucca, Michele Mannironi, Beatrice Goddi, Caterina Zoroddu, Francesco Porcu, Ivano Iai.

L’indagine dei carabinieri di Nuoro, e del pm della Dda Gilberto Ganassi, affonda le radici negli sviluppi investigativi legati a Mesina. Un’intercettazione fece emergere un grande fornitore di droga, aprendo ad un’indagine che portò alla luce un’organizzazione con base a Orgosolo, che tra Sardegna, Calabria ed Emilia Romagna trafficava armi e droga. Il sodalizio, cui, gli orgolesi Pipere e Antonio “Zizzu” Mereu, erano ritenuti i pilastri, riusciva a sottrarre armi destinate alla demolizione del Cerimant di Padova, pistole, fucili e perfino kalashnikov - per immetterle sul mercato illegale. E progettava il furto di salme eccellenti. A distanza di un anno dalla morte di Mesina, quella rete, ha portato in dono 60 anni di carcere. (f. le.)

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