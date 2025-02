Salme da estumulare, il cimitero resta chiuso  

Continuano i lavori al cimitero comunale, che chiuderà i cancelli mercoledì 26 febbraio. Come spiegato nell’ordinanza del responsabile di settore, sarà infatti necessario effettuare operazioni di estumulazione ed esumazione. Una manovra da effettuare riservatamente e in sicurezza. Gli ingressi per visitare i propri cari defunti saranno consentiti soltanto se i lavori e i successivi interventi di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie saranno conclusi in tempo utile per l’orario visite, che il mercoledì termina alle 12.30.

