Salma congelata per 10 giorni 

Dieci giorni per avere la salma del proprio caro, cerimonia funebre cancellata e penoso giro degli uffici alla ricerca di uno straccio di spiegazione. Il tutto senza una indagine penale che giustifichi il diniego alla consegna del corpo, conservato in una cella frigo. È successo a una famiglia di Tempio, già duramente provata da una lunga serie di tragedie. La salma della signora Grazia Cannavò è stata restituita alla famiglia il 17 marzo, la donna è deceduta nel reparto di lungodegenza di Neurochirurgia di Sassari (Santissima Annunziata) l’otto marzo. Dice la figlia Maria Grazia: «Mi fa male anche parlare, ho visto mia madre solo diversi giorni dopo il decesso, me l’hanno data dopo averla tenuta in una cella frigo. E io ancora non so perché. Mia madre è stata male a dicembre dell’anno scorso, ha avuto un mancamento in casa ed è caduta. È salita in ambulanza sulle sue gambe. È rimasta ricoverata a Sassari da allora. A fine febbraio è stata male e poi è morta. Noi non abbiamo fatto denunce, nessuna osservazione sul lavoro dei medici, non ci risulta nessuna indagine, tantomeno penale. Eppure, quando siamo andati a prendere la salma per il funerale, non ce l'hanno consegnata. Alcuni nostri familiari arrivati dalla Sicilia, sono rientrati senza avere partecipato alle esequie. Io ancora non ho capito la ragione di tutto questo».

Nessuna inchiesta

Maria Grazia Corsaro, figlia della signora Cannavò, ha ragione. La Procura di Tempio (e neanche quella di Sassari) hanno mai aperto inchieste sul decesso della pensionata di 76 anni. Eppure la salma è stata trattenuta a Sassari, in una cella frigo per quasi dieci giorni. Maria Grazia Corsaro non ha un tono polemico, è profondamente addolorata e non riesce a capire. La sua famiglia è stata falcidiata dalle tragedie. Sono morti a causa di incidenti il fratello Angelo e il padre. Un altro fratello è morto all’età di 47 anni per un malore. E ora, oltre al dolore per la scomparsa della madre, c’è anche la penosa trafila burocratica, ancora da spiegare, che ha imposto un rinvio del funerale. «Quando ho visto mia madre – dice Maria Grazia – l’ho toccata tutta, per capire che cosa fosse successo». A quanto pare, qualche settimana fa una situazione simile si è verificata per un uomo di Aggius, anche lui deceduto a Sassari. È stato chiesto ai magistrati un nullaosta al seppellimento, ma l’indagine non era mai stata aperta.

