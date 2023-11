S’allarga il centro commerciale naturale 

Il centro commerciale naturale di via Porcu ingrossa le fila. Non solo commercianti, ma per rilanciare la strada e organizzare le iniziative, si è deciso di fare fronte comune con alcune associazioni culturali che entrano così a far parte del consorzio. Si tratta di Artifizio, di Gong e del Formicaio.

«Insieme a loro faremo delle attività», ha detto il presidente del centro commerciale naturale Sergio Piludu, «e abbiamo già partecipato alla manifestazione di interesse indetta dal Comune presentando il nostro progetto».

In questi momento si è concentrati soprattutto sul periodo di Natale e di fine anno.

«Stiamo organizzando diverse cose», aggiunge Piludu, «animazione in strada, musica , circensi, mini concerti nei negozi e tanto altro». Il programma sarà definito nelle prossime settimane. Nel caso fosse necessario per poter portare avanti le iniziative, sarà richiesta la chiusura di via Porcu come capitato anche in altre occasioni che hanno portato in strada tantissime persone. È il caso di Kumbidu la festa dell’integrazione delle comunità straniere dell’associazione Sette note e più e di Enomusica in occasione della festa di Sant’Elena.

