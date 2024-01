Salita di Santa Chiara, caccia all’accoltellatore Migliora il 21enne ferito 

I primi filmati acquisiti non avrebbero aiutato gli investigatori a dare un nome all’accoltellatore, ma le immagini delle telecamere di alcune attività attorno a piazza Yenne dovranno ora essere analizzate nuovamente alla luce di quanto raccontato dai testimoni. Prosegue la caccia all’uomo per identificare chi, la notte di Capodanno, ha accoltellato al ventre Giacomo Mura, il 21enne di Portoscuso finito in Rianimazione al Brotzu in gravi condizioni. Dopo alcuni interventi chirurgici per salvargli la vita, ora le sue condizioni starebbero migliorando.

Per una completa guarigione ci vorrà del tempo, come fanno sapere dalla famiglia, ma già nelle prossime ore il ragazzo potrebbe uscire dalla terapia intensiva. Nel frattempo, ieri mattina sono proseguite le indagini dei carabinieri, coordinati dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri: alcuni ragazzi che si trovavano nella zona dell’aggressione, nella Salita di Santa Chiara, si sarebbero presentati spontaneamente dai militari per riferire quello che hanno visto e dare una descrizione dell’accoltellatore.

Stando ad una prima ricostruzione, Giacomo Mura sarebbe stato in compagnia di un’amica quando è nato un diverbio con un altro giovane, anche lui con una ragazza, che aveva lanciato contro di loro alcuni petardi. Dalle parole si è passati alle mani, fino a quando l’aggressore ha impugnato un coltello, colpendo il ventunenne al ventre per poi scappare. «Se qualcuno ha visto o ha fatto dei video», è stato l’appello lanciato subito da Ignazio Mura, padre del ferito, «si rivolga agli inquirenti e fornisca il materiale, anche in via anonima». (fr.pi.)

