Salis vicesindaco e turn over in Aula: «Ragioni personali» 

Niente chiacchiere né supposizioni. Il turnover in giunta con l’ingresso di Pierluigi Salis al posto di Tore Dau come vicesindaco e assessore all’Ambiente ha una sola motivazione: “personale”. L’aggettivo ricorre nella conferenza stampa di ieri a Palazzo Ducale, ripetuta in primis dal sindaco Giuseppe Mascia: «È un avvicendamento che ha un carattere di tipo personale». Politica invece, e interna ad Alleanza Verdi Sinistra, la scelta di Salis, già consigliere comunale dieci anni fa, portavoce di Europa Verde in Sardegna e ormai ex componente del gabinetto dell’assessora regionale Ilaria Portas. «È stato un lavoro democratico di Avs - spiega lui - che alla fine, facendo sintesi, ha fatto il mio nome».

Sulla bilancia della maggioranza comunale il peso del gruppo aumenta anche con l’arrivo dei consiglieri di Futuro Comune Gianluigi Onida e Stefano Ruju che si aggiungono a Melania Delogu, Nicola Ribichesu e Francesco Pipia. Quest’ultimo rappresenta l’altra novità, essendo subentrato a sorpresa a Marco Dettori, che si pensava prossimo alla carica di vicesindaco e invece ha optato per la fuoriuscita, pure lui per “ragioni personali”. «Non c’è alcun problema - liquida la questione il primo cittadino - questo è solo un tema di chiacchiericcio». Qualche polemica invece sul sesto elemento della compagine di Alleanza Verdi Sinistra, Christian Luisi, transfuga dalle file di minoranza di Sardegna al centro 20Venti e civico nella passata consiliatura. «I voti sono i miei, non del partito - dichiara - se andiamo a verificare quelli raccolti dai miei ex colleghi, loro li hanno dimezzati, io triplicati». Intanto Mascia non si sottrae a un primo bilancio della sua giunta dopo sei mesi di mandato: «So che adesso dobbiamo dare risposte diverse, abbiamo instaurato un buon clima in una città che non ha bisogno di un malessere che per tanti anni l’ha investita. I gruppi politici sapranno trasmettere la giusta fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA