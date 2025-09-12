Salis sul podio da navigatore 

Trasferta in Grecia fruttuosa per il navigatore gallurese Fabio Salis, che alle note di Andrea Farmakakis sulla Ford Escort Mkii del Team Campedelli ha completato l’Historic Acropolis Rally al 28º posto assoluto e vinto la categoria 3B. La due-giorni sugli impegnativi sterrati ellenici era valida come round del Campionato Europeo Storico Ehrc Fia che proseguirà a fine settembre con la tappa all’Isola d’Elba. «Sono stato chiamato a sostituire Giovanni Bernacchini e ringrazio il pilota per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Ho corso cento gare in carriera e posso dire che questa è stata una bellissima esperienza», ha commentato Fabio Salis. ( v.ch. )

