Salis, sì ai domiciliari Il padre: non mi fido finché resta in Ungheria 

Milano. «Davanti alla porta da cui esce io ci sono, anche a costo di andare a piedi fino a Budapest». Dovrà aspettare poco Roberto Salis: sua figlia Ilaria uscirà a giorni dal carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta, passerà ai domiciliari la detenzione cautelare, con la speranza di tornare presto in Italia.

Il ricorso

È stato accolto il ricorso dei suoi legali contro la decisione del giudice Josefz Sos, che il 28 marzo aveva respinto anche la possibilità che andasse ai domiciliari in Ungheria, dopo che quelli in Italia le erano stati negati cinque volte. Per questo suo padre Roberto non aveva grandi speranze che in Ungheria un giudice accogliesse le richieste di sua figlia, in carcere dall’11 febbraio del 2023 con l’accusa di aver aggredito dei nazisti. L’Appello ha invece rivalutato il pericolo di fuga per la presenza di un domicilio nella capitale ungherese, dove sarà controllata col braccialetto elettronico.

La polemica

«Ilaria è entusiasta di poter finalmente uscire dal carcere e noi siamo felicissimi di poterla finalmente riabbracciare», ha detto Roberto Salis. «Non è ancora fuori dal pozzo - ha aggiunto citando il fumetto di Zerocalcare dedicato a sua figlia - ma sarà molto bello poterla riabbracciare dopo 15 mesi, anche se, finché è in Ungheria, io non mi sento del tutto tranquillo». «Una splendida notizia» per Avs, che candida Ilaria Salis alle Europee. «Soddisfatto» il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello degli Esteri Antonio Tajani esprime alla Camera la speranza che venga assolta. Ma Roberto Salis: «Paghiamo il ministro della Giustizia e degli Esteri per lavorare per noi, non abbiamo visto nessuna attività concreta per risolvere il problema di Ilaria da parte di questi due ministeri».

