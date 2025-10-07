Salis salva per un voto Il Parlamento Ue conferma l’immunità 

Con un finale al cardiopalma la Plenaria di Strasburgo ha salvato Ilaria Salis dalle carceri ungheresi approvando con un solo voto di scarto, 306 sì e 305 no, l’immunità a suo favore. Alle 12,20 in punto, l’ex docente milanese ha accolto il responso dell’Aula a scrutinio segreto alzandosi, con il pugno chiuso, tra gli applausi, gli abbracci e i baci dei colleghi. «Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo, dimostra che la resistenza funziona, siamo tutti antifascisti», è stata la sua esultanza.

La spaccatura

Sui social, Viktor Orban ha accusato Bruxelles di «proteggere i propri membri», come il leader dell’opposizione interna, il popolare ungherese Péter Magyar, anche lui salvato dal processo, e Salis, definita «membro di un gruppo terroristico». «Ai burocrati di Bruxelles piace dare lezioni, ma i pezzi del loro puzzle dello Stato di diritto semplicemente non combaciano», la conclusione del premier magiaro. Conti alla mano, l’eurodeputata di Avs rimane al suo posto grazie alla profonda spaccatura del gruppo popolare, divisione del tutto evidente malgrado l’aula si sia espressa con il voto segreto mentre l’esito scatena anche uno scontro all’interno della maggioranza in Italia. Se tutti i 188 eurodeputati del Ppe si fossero aggiunti ai no di Ecr, Esn e Patrioti, non ci sarebbe stata partita. Invece ad esultare è stata Salis e tutta la sinistra, corsa a congratularsi in Aula, con Mimmo Lucano che le ha porto un mazzo di fiori.

I franchi tiratori

In mattinata lo stesso capogruppo popolare Manfred Weber aveva assicurato la compattezza del suo gruppo: «Noi del Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e quindi al rispetto del regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l’immunità a Salis perché il suo reato è stato commesso prima del suo mancato. Noi siamo per le regole, non bisogna politicizzare la questione». Poi però le cose sono andate diversamente: tenuto conto dei cento assenti e dei 17 astenuti, i franchi tiratori sono stati almeno una settantina. «Non dirò mai chi nel centrodestra mi ha salvato», ha assicurato Salis dopo il voto. Secondo i rumors, i principali sospettati sarebbero parte dei popolari tedeschi e polacchi, qualche rumeno, tutti ostili al premier ungherese. A contare potrebbe essere stato un guasto alla pulsantiera dell’eurodeputato Cdu, Markus Ferber. «Ho chiesto di ripetere la votazione ma la presidente Metsola non ha voluto», denuncia il collega ceco Tomáš Zdechovskì.

Botta e risposta

Su chi avrebbe tradito la causa comune è scoppiata la bagarre all’interno del centrodestra italiano: 10 minuti dopo il voto, l’affondo del segretario federale della Lega. «Col trucchetto del voto segreto», attacca Matteo Salvini, «anche qualcuno che si dice di centrodestra ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!». Non cita Forza Italia ma il riferimento al partito azzurro appare evidente. Tanto che arriva netta e durissima la replica di Antonio Tajani: «Le calunnie e gli insulti non li accettiamo. Non c’è nessuno che tradisce. Siamo sempre stati leali, coerenti. Abbiamo detto quale era la linea del voto, poi a scrutinio segreto ci sono 700 e più parlamentari che votano...». Si sfila dalle polemiche la leader del Pd, Elly Schlein: «Sono felice che oggi al Pe abbiano prevalso i principi dello stato di diritto». Il partito della premier si limita invece a ricordare che i suoi 24 eurodeputati erano tutti presenti.

