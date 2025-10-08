Salis: Nordio si muova, processatemi in Italia 

A 24 ore dal voto che le ha confermato l’immunità con 306 sì e 305 no, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis chiede su X che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenga per trasferire in Italia il processo che in Ungheria la vede sul banco degli imputati per l’accusa di “lesioni personali potenzialmente mortali” e partecipazione all’organizzazione antifascista Hammerbande. «Voglio - scrive Salis - essere processata in Italia, con tutte le garanzie democratiche previste dal nostro ordinamento costituzionale. Non in un regime. Si può fare e si può fare subito. L’immunità parlamentare europea non lo impedisce. Tutto dipende dalla volontà delle autorità italiane». Spetterebbe ai giudici milanesi sollecitare ai colleghi ungheresi il trasferimento, e Nordio dovrebbe avallare la richiesta. Per l’articolo 9 del codice penale “il cittadino commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima sempre che si trovi nel territorio dello Stato”.

