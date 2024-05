«Salis minacciata dai naziskin» 

Minacce dai naziskin ungheresi a Ilaria Salis. È quanto accaduto dopo che nell’udienza dello scorso 24 maggio l’indirizzo della casa dove l’insegnante italiana sconta gli arresti domiciliari dopo 15 mesi di carcere con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, è stato reso noto dal giudice in aula. Il magistrato, dopo le proteste dei difensori, ha ordinato ai presenti di non divulgare l’informazione, ma ormai la sicurezza di Salis, e della famiglia italiana che la ospita, è stata messa a rischio sostengono i Giuristi democratici - che assistono al processo di Budapest in veste di osservatori internazionali - denunciando che l’indirizzo è stato «pubblicato su un sito di estrema destra ungherese». «Chiediamo che le nostre autorità provvedano a tutelare dignità e incolumità di Ilaria in Ungheria, nella speranza che torni presto nell’Europa degna di questo nome, perché eletta nel Parlamento Europeo, a cui è stata candidata da Alleanza Verdi Sinistra». La prossima udienza è fissata per il 6 settembre.

