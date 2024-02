«Salis, i diritti vanno tutelati» 

Un incontro «molto cortese» per il presidente del Senato Ignazio La Russa, «amichevole ed empatico» per Roberto Salis, che prosegue nella sua battaglia per portare la figlia Ilaria dalla cella di Budapest, dove è detenuta da quasi un anno con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti, a una detenzione domiciliare in Italia in attesa della fine del processo. Roberto Salis ha fatto visita al presidente del Senato nel suo studio legale a Milano, a due passi dal Tribunale, trovando in La Russa un alleato non solo nel chiedere il rispetto dei diritti di sua figlia, ma anche nel rinnovare l’appello ad abbassare i toni e a non strumentalizzare politicamente l'intera vicenda.

«Vicinanza spontanea»

«Politicizzare questa situazione, da parte di chiunque, è sbagliato», ha detto La Russa. «Bisogna che tutti abbassino i toni se si hanno a cuore i diritti delle persone», ha aggiunto e, a chi gli ha domandato se difende «una militante antifascista», La Russa ha risposto «sì, perché non c'entra il merito della vicenda. Stiamo parlando di una italiana che, al di là del giudizio che uno può dare, delle sue idee, e del modo con cui traduce le sue idee, se è vero o non è vero che lei partecipava a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona». «Estremamente favorevole» alla concessione dei domiciliari per Ilaria Salis, La Russa ha ricordato che «io prima che politico sono avvocato penalista. Quindi per me non è difficile immedesimarmi nel desiderio del padre, prima di tutto, che sia rispettata la dignità della figlia imputata. La vicinanza è stata spontanea». Di empatia ha parlato anche il papà della 39enne, che ha voluto ringraziare La Russa per l'incontro, soprattutto perché c'è stata «piena convergenza sulla strategia da adottare e come famiglia confidiamo che la strada intrapresa sia quella giusta».

La linea da seguire

«Per il bene di Ilaria e per la difesa dei suoi diritti», ha aggiunto, «chiediamo a tutti di smorzare i toni della polemica politica e di cessare qualsiasi strumentalizzazione». La strada per riportare Ilaria in Italia non è semplice, ma la famiglia Salis è comunque soddisfatta per come si è conclusa una settimana iniziata con le immagini choc di lei trascinata in catene nell'aula del tribunale di Budapest per la prima udienza del processo.

