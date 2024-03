«Salis ha imboccato la via giusta, chiederà i domiciliari in Ungheria» 

MILANO. Secondo Carlo Nordio dal punto di vista procedurale «è stata imboccata la strada giusta» per ottenere gli arresti domiciliari per Ilaria Salis. Durante un evento a Milano il ministro della Giustizia ha ricordato che per un anno è stata chiesta la detenzione domiciliare in Italia, «una cosa che non era consentita dalla procedura e dagli accordi internazionali», mentre ora si chiederanno gli arresti domiciliari in Ungheria. L’autorità ungherese «ovviamente è sovrana» ma «se fossero concessi gli arresti domiciliari in Ungheria allora sì, potremmo procedere con una richiesta per la trasformazione degli arresti domiciliari in Italia». Perciò secondo il ministro «siamo in una fase più avanzata». Ieri Eugenio Losco, uno dei legali italiani di Salis, parlando con l’Ansa ha specificato che «non è stata ancora formalizzata nessuna istanza di domiciliari a Budapest» e che «gli avvocati ungheresi dovrebbero presentarla nella prossima udienza del 28 marzo. La novità è che questa volta dovrebbe essere acquisita della documentazione per fare gli arresti domiciliari a Budapest». Ad ogni modo "noi continuiamo a ritenere, perché abbiamo anche basi giuridiche per farlo, che sia direttamente applicabile la normativa europea» e quindi «non è necessario un passaggio prima agli arresti domiciliari a Budapest».

RIPRODUZIONE RISERVATA