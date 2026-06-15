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Montresta
16 giugno 2026 alle 00:39

Salis giura e presenta la squadra 

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Durante l'insediamento del nuovo Consiglio comunale di Montresta, il sindaco riconfermato Salvatore Salis, dopo il giuramento, ha ufficializzato la composizione della Giunta. Il primo cittadino mantiene per sé le deleghe a Personale, lavori pubblici, edilizia e urbanistica. Il vices è Giuliano Sardu, con deleghe ai Servizi sociali, turismo, rapporti con il terzo settore e arredo urbano. Completano la Giunta Giuseppina Arca, assessore al Bilancio e programmazione, ambiente, cultura e istruzione; Eugenio Fancello, assessore all'Agricoltura, attività produttive, caccia e pesca, sport e politiche giovanili. In Consiglio, il ruolo di capogruppo è stato affidato a Giovanni Maria Fresi, mentre la delega all'Unione dei Comuni della Planargia è andata a Giovanni Andrea Salis. A questi si si aggiungono i consiglieri Salvatore Cadeddu, Franco Salis, Maria Francesca Spanu e Salvatore Carboni, che completano l’assise civica. ( s. c. )

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