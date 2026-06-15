Salis giura e presenta la squadra 

Durante l'insediamento del nuovo Consiglio comunale di Montresta, il sindaco riconfermato Salvatore Salis, dopo il giuramento, ha ufficializzato la composizione della Giunta. Il primo cittadino mantiene per sé le deleghe a Personale, lavori pubblici, edilizia e urbanistica. Il vices è Giuliano Sardu, con deleghe ai Servizi sociali, turismo, rapporti con il terzo settore e arredo urbano. Completano la Giunta Giuseppina Arca, assessore al Bilancio e programmazione, ambiente, cultura e istruzione; Eugenio Fancello, assessore all'Agricoltura, attività produttive, caccia e pesca, sport e politiche giovanili. In Consiglio, il ruolo di capogruppo è stato affidato a Giovanni Maria Fresi, mentre la delega all'Unione dei Comuni della Planargia è andata a Giovanni Andrea Salis. A questi si si aggiungono i consiglieri Salvatore Cadeddu, Franco Salis, Maria Francesca Spanu e Salvatore Carboni, che completano l’assise civica. ( s. c. )

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