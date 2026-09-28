Salis è un portiere immortale 

Alle domeniche di relax con la famiglia, magari a passeggiare tra i sentieri di Gairo Taquisara, Simone Salis preferisce ancora l’adrenalina di una partita. Il calcio è il suo ricostituente e nulla può allontanarlo dai pali della porta che difende da quando era ragazzino. Il prossimo 9 ottobre ne compirà 48 e lui, a dispetto di una carta d’identità ingiallita, è ancora lì, con la maglia numero 1 cucita addosso. È il portiere dell’Idolo, la squadra di Arzana che milita nel Girone A di Prima Categoria. Con 900 presenze tra i dilettanti è tra i giocatori più longevi del panorama calcistico sardo.

L’attuale presidente dell’Idolo, Bruno Serdino, l’ha avuto anche come compagno di squadra e di lui dice: «È un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani. È la nostra chioccia». Sposato e padre di tre figli, due ragazze e un adolescente di 13 anni che, guarda caso, gioca in porta nel Cannonau Jerzu, nella vita di tutti i giorni l’atleta di Gairo fa l’allevatore.

«È un portiere fortissimo che non ha nulla da invidiare ai più giovani. La sua affidabilità - conferma Serdino - è un fattore importante».

A 48 anni, quando la sveglia suona per andare ad allenare, cosa dice la testa e cosa dice il corpo?

«Per me è rimasta sempre la stessa voglia, non è cambiato nulla rispetto a quando ho iniziato. Altrimenti avrei già smesso. Anzi, ho paura di smettere».

Qual è il momento in cui ha pensato davvero “ora smetto” e cosa l’ha fatta tornare indietro?

«Mai pensato di smettere. L’unica cosa che pesa è togliere del tempo alla famiglia. Ma troviamo un equilibrio. La mia famiglia mi segue e mi asseconda anche perché tutti siamo appassionati di calcio».

Cosa invidiano i ventenni di lei e cosa invidia lei ai ventenni?

«Ai ventenni di oggi invidio soltanto l’età. Loro mi chiedono quale sia il mio segreto».

Come si allena in modo diverso rispetto a quando ne aveva 28, cosa non può più fare e cosa fa meglio ora?

«Faccio quello che facevo a 28 anni e forse lo faccio anche meglio, perché ora esiste la figura del preparatore dei portieri che un tempo non c’era».

In campo con ragazzi che potrebbero essere suoi figli. Come la vedono?

«Come un padre. Ho una figlia di 17 anni e gioco con i suoi coetanei».

Le è mai capitato che un avversario le dicesse “ma cosa ci fai ancora qui”?

«Me lo chiedono in tanti, soprattutto ex giocatori diventati dirigenti, anche più piccoli di me. Rispondo sempre allo stesso modo: ho una grande passione».

L’errore a 48 anni pesa di più o di meno che a 20?

«Pesa meno perché sei adulto ed esperto e lo elabori in maniera diversa. L’errore, soprattutto per un portiere, dev’essere subito cancellato».

Ci racconti una parata della sua carriera che si è portato a casa e riguardato la sera.

«Una l’anno scorso a Ulassai: arrivavo da un mese e mezzo di stop e ho compiuto un intervento strepitoso. Una anche ai tempi del Lanusei: salvai il risultato con l’Abbasanta e ci salvammo».

Ad Arzana ci sono giovani portieri che stanno crescendo. Il secondo è Antonio Demurtas del 2007: cosa gli dice sempre?

«È un ragazzo che ascolta, dote non scontata. Insieme al preparatore Massimo Pisu siamo prodighi di consigli».

Una volta che smetterà, cosa le mancherà di più?

«Sicuramente lo spogliatoio, ma soprattutto penso mi mancherà di sicuro il clima-partita».

Cosa rappresenta per lei la domenica?

«È sacra perché c’è la partita».

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