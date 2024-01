Salis, domiciliari negati tre volte 

Ilaria Salis non può tornare subito in Italia, ma un suo trasferimento ai domiciliari a Budapest è il primo passo perché, grazie alle norme europee, possa lasciare l’Ungheria. La strategia del governo per risolvere il caso della 39enne corre sul doppio binario di diplomazia e norme internazionali.

“Giovanna d’Arco”

Dopo la bufera per le immagini della milanese di origini sarde portata in udienza con ceppi, manette e guinzaglio, il procuratore generale ungherese le ha fatto visita in carcere per verificare le sue condizioni. E i genitori hanno potuto incontrarla. «Si inizia a vedere un po' di luce», commenta il padre, Roberto Salis, che nutre un «moderato ottimismo». Ma bisognerà procedere per gradi: i giudici ungheresi - temendo il “pericolo di fuga” - hanno già respinto in tre occasioni (a giugno, settembre e novembre) le richieste per il trasferimento di Ilaria Salis ai domiciliari in Italia. E senza una condanna definitiva «nessuna convenzione internazionale o altro strumento consente l’esecuzione nel Paese di origine delle misure cautelari di tipo carcerario», ribadisce il sottosegretario Andrea Ostellari. La richiesta potrebbe essere rivalutata solo dopo l’applicazione dei domiciliari in Ungheria.

Il sentiero

A quel punto ci sarebbe un appiglio: la decisione del Consiglio europeo per il reciproco riconoscimento tra Stati membri sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Oppure il ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo «per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che è già costata altre condanne all’Ungheria», dice l’avvocato Eugenio Losco. La vicenda ha avuto un’eco nel carcere dove è detenuta la maestra, accusata di aver aggredito due neonazisti. «Le compagne di cella la chiamano Giovanna d’Arco, probabilmente perché è riuscita a ottenere delle cose che loro non erano in grado di ottenere», dice il padre.

