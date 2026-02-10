VaiOnline
Macomer.
11 febbraio 2026 alle 00:37

Salis confermata alla guida del Gal: ora una nuova fase 

L’imprenditrice di Sindia, Serenella Salis, resta alla guida del Gal Marghine per altri cinque anni. È stata rieletta per acclamazione, alla presenza dei dieci sindaci del Marghine e di numerosi soci. Sarà affiancata da Amalia Del Rio di Sindia, Letizia Tanchis di Lei, Giulia Demuru di Noragugume e Giuseppe Caddeo di Borore. Per la parte pubblica sono stati nominati Vanna Arca, consigliere comunale di Silanus, e Nino Muroni, sindaco di Dualchi. Il risultato conferma la solidità del modello di governance del Gal, la cui direttrice è Claudia Sedda, e il ruolo centrale del partenariato locale nello sviluppo del Marghine.

In campo una nuova strategia che punta alla valorizzazione integrata del territorio, mettendo in rete turismo, cultura, ambiente, produzioni agroalimentari e artigianato, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale, creare opportunità occupazionali e rendere il Marghine sempre più attrattivo e competitivo. Dice Serenella Salis: «Ora si apre una nuova fase. Ci dedicheremo subito alla nuova programmazione, con slancio ed entusiasmo, consapevoli che nuove sfide ci attendono e solo attraverso il lavoro di rete e la partecipazione delle comunità locali potremo affrontarle con successo. La nuova strategia mette al centro il territorio, le persone e le imprese. Vogliamo costruire un’offerta integrata che valorizzi il patrimonio culturale, ambientale e produttivo, trasformandolo in opportunità concrete di sviluppo, lavoro e qualità della vita. Il Gal continuerà a essere luogo di ascolto, di mediazione e di visione condivisa». (f. o.)

