Salis: Capo Pecora è nostro, mai passato a Fluminimaggiore 

Capo Pecora, l’ultimo tratto di spiaggia della Costa Verde appartiene al Comune di Arbus in quanto mai ceduta a Fluminimaggiore: l’equivoco nasce da una pubblicità ingannevole. È la sintesi di un’interrogazione presentata dalla minoranza e discussa in Consiglio comunale ad Arbus.

«Siamo venuti a conoscenza», ha detto il capogruppo, Michele Schirru, «dell'avvio di una procedura di affidamento dell'area di sosta per i camper e dei servizi connessi in località Capo Pecora. Il Comune è stato informato, come prevede la Convenzione con Flumimaggiore, sono stati chiesti i pareri preventivi e obbligatori? Per quale motivo non è stata data ufficialità al Consiglio comunale e neppure alla cittadinanza?».

Pronta la replica del sindaco, Paolo Salis: «Premesso che il patto in questione col Comune di Fluminimaggiore è del 2019, anno in cui al governo c’erano gli stessi interroganti, comunque di fatto quell’atto è rimasto solo nelle buone intenzioni, non ci sono stati atti concreti». E Schirru: «A questo punto sarebbe stato doveroso smentire la falsa comunicazione, magari pubblicare una rettifica chiara negli stessi siti dove è apparsa la notizia. Dopo sette anni, occorre chiarire cosa si vuol fare della vecchia convenzione. Evitiamo il rischio che simili errori si ripetano».

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