Saliou, dall’inferno libico al diploma a Olbia 

È partito con un sogno: fare il calciatore in Europa. Un desiderio di tanti giovani che come lui vivono in Paesi come la Guinea, il Mali, il Burkina Faso, il Niger. Giocava in strada e pensava agli stadi di Italia e Francia e quando un amico, che lui considera un fratello, gli ha detto “vieni con me” non ci ha pensato due volte. È passato dall’inferno della Libia al purgatorio dei centri per migranti fino al paradiso di un lavoro e un diploma, un pezzo di carta che ha trasformato la disperazione di una madre in una felicità immensa, anche se a distanza di migliaia di chilometri.

Il sogno

La storia di Saliou Diane, 22 anni, originario di Kindia, nella Guinea, è quella di tanti giovani che vogliono una vita migliore e spesso si fermano però nelle acque del Canale di Sicilia o del Mar di Sardegna. Era il 2017 quando un amico gli parlò della Libia e di quello che era un viaggio della speranza. «Sono partito senza dire niente a mia madre, avevo 15 anni e un obiettivo: giocare a calcio». Sua sorella e i tre fratelli non lo vedono da allora, così come la madre, ma li sta aiutando a costruire un futuro per tutta la famiglia, con i soldi che Saliou guadagna in Italia, a Olbia, dove è approdato dopo tante peripezie. «Il mio amico-fratello aveva un contatto con un “coxer”, un intermediario, che ha organizzato il viaggio – racconta seduto nella piazzetta di Porto San Paolo dove lavora per un’azienda che possiede diversi ristoranti nella zona – abbiamo attraversato Mali, Burkina, Niger con taxi e autobus, poi il deserto con le jeep. Erano piene di gente, stavamo stretti, i mezzi erano strapieni. Siamo arrivati in Libia. Ci davano da mangiare, per ogni tratta pagavamo. Io sono partito senza soldi, mi ha aiutato il mio fratello, più grande di me».

La violenza

L’arrivo in Libia è stato forse un po’ diverso da come lo si aspettava. «Un inferno, posso solo dire così. Un vero inferno», racconta Saliou. Migranti che venivano picchiati, maltrattati. «Ci hanno tenuto in una casa, chiusi lì dentro. Ci davano da mangiare, in attesa che il mare fosse calmo per affrontare il viaggio. I custodi della casa avevano i fucili, Kalashnikov, molti sono stati picchiati, io no per fortuna. Solo quando sono arrivato in Libia ho detto a mia madre dov’ero e lei mi diceva di tornare indietro, ma poi mi ha aiutato, mi ha mandato dei soldi», racconta il giovane guineiano. «Sono stato due mesi in Libia, poi siamo partiti, era giugno. Sono sbarcato a Cagliari, su una nave di un’organizzazione umanitaria che ci ha raccolto dal gommone, il 28 giugno, e da quel momento ho sempre vissuto in Sardegna. Il viaggio in gommone l’ho fatto tutto sul tubolare, fino a che non ci hanno soccorsi. C’erano anche molte donne», aggiunge.

La Sardegna

Centosessanta persone salvate da una nave spagnola, poi l’arrivo a Cagliari: c’erano anche senegalesi, gambiani, tunisini, arabi. «C’era caos sulla barca, si litigava anche per i pasti. Una volta arrivati a Cagliari la vita è diventata bella», sorride Saliou. Lui, minorenne, è stato separato dagli altri. «Ci hanno portato all’Hotel Savoia a Olbia, ci davano da mangiare e un pocket di 77 euro al mese». Una situazione andata avanti fino al 2019, poi la sistemazione è cambiata per Saliou e anche il pocket money, cresciuto a 315 euro. «Ho avuto un tutore, Gianluca, che con Alice Fraghì, l’assistente sociale, mi hanno fatto iscrivere a scuola, al liceo Scientifico. Pensa, io non capivo quasi l’italiano e studiavo latino», ride. Poi il cambio in corsa, indirizzo di Economia aziendale, fino al diploma, arrivato qualche settimana fa con 70 su 100 all’istituto Spanedda di Olbia. Dopo aver frequentato le serali per poter lavorare. «Una enorme felicità per mia madre e una grande soddisfazione».

Nuova vita

Il lavoro è arrivato nel 2022. «Stavo cercando e un mio amico della Guinea mi ha detto che a San Teodoro stavano cercando un lavapiatti». Ha iniziato così Saliou che ora guarda il suo datore di lavoro, originario di Nuoro, con il sorriso e scherza con lui sul futuro. «Lo sto convincendo a iscriversi all’Università, a Olbia, in Economia turistica – spiega l’imprenditore – deve continuare a studiare e lavorare». Il calcio, in Sardegna, è stato una parentesi con le partite nelle fila del Porto Rotondo, poi la scuola ha prevalso fino ad arrivare all’esame di maturità a parlare di D’Annunzio, del Parlamento, del bilancio e di costi e ricavi.

La foto di Paul Pogba e la capigliatura con una ciocca gialla del suo idolo hanno lasciato spazio alla concretezza del lavoro e ai libri di scuola. E poi c’è il sogno di aiutare la famiglia in Guinea. Un sogno non incompatibile con quello dell’Università. Chissà che Olbia a settembre non abbia un nuovo iscritto con tante motivazioni e un grande desiderio, non più fare il calciatore, ma diventare un manager turistico. I sacrifici dell’inferno libico, questa volta, sono serviti a regalare una speranza di vita.

