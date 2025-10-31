VaiOnline
Carloforte.
01 novembre 2025 alle 00:26

«Saline, il progetto rispetta l’ambiente» 

«L’attività proposta per la salina di Carloforte non è potenzialmente degradante, qualunque naturalista si sia affacciato a questi ambienti riconosce il valore ambientale di queste infrastrutture». Saline di Mare, la società che ha la concessione per la salina di Carloforte, interviene dopo la segnalazione del Gruppo di intervento giuridico che ha presentato un’istanza di accesso civico a diversi enti tra cui Regione, Comune e Corpo Forestale, segnalando aree in secca e la scomparsa degli uccelli. «Dalla cessazione dell’attività produttiva nel sito, risalente ormai a più di trent’anni fa – si legge in una nota di Saline di Mare – il regime idraulico del compendio, purtroppo, non è stato gestito in modo ottimale: i livelli dell’acqua sono rimasti per troppo tempo troppo elevati sommergendo l’infrastruttura e accelerando il suo degrado. Sono proprio questi alti livelli idraulici che, annullando le superfici emerse sede di nidificazione, sono responsabili dell’abbandono delle aree da parte dell’avifauna. Gli attuali regimi idraulici, impostati dalle Saline di Mare nel pieno rispetto del progetto di riattivazione del compendio a fini produttivi e delle attività di monitoraggio prescritte nella Via sono esattamente quelli che hanno caratterizzato il sito durante la sua attività produttiva».

