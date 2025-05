Saline Conti Vecchi, due giornate con la fiera della laguna 

Ad Assemini si terrà un fine settimana all’insegna del suggestivo panorama della laguna di Santa Gilla: sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 10 alle 19, si potranno visitare le Saline Conti Vecchi, nella zona industriale di Macchiareddu, in occasione della quarta edizione della “Festa della laguna” e delle giornate del Fondo per l’ambiente italiano.

L’iniziativa è dedicata alla conoscenza dell’ecosistema della laguna, alla sensibilizzazione rispetto alla sua tutela e alla valorizzazione del contesto naturalistico e della sua ricca biodiversità.

Numerose attività permetteranno ad adulti e bambini di scoprire la flora e la fauna delle zone umide e il loro prezioso ecosistema, godendo di speciali momenti educativi e di svago all’aria aperta, a contatto con la natura. Non solo le visite guidate in trenino alla scoperta delle saline, ma anche esposizioni artistiche, conferenze di approfondimento, attività per i più piccoli, laboratori con degustazioni e passeggiate guidate.

Le Saline Conti Vecchi sono una delle più importanti aree umide d’Europa, con un elevato livello di biodiversità. La presenza di differenti ambienti fisici, a seconda della salinità delle acque, ha dato vita a una flora ricca ed eterogenea. Inoltre, nei 2.700 ettari dello stagno di Santa Gilla sono presenti 35 mila esemplari di uccelli acquatici appartenenti a 50 specie diverse, fra cui spiccano aironi e fenicotteri rosa.

Per prenotare si può inviare una e-mail all’indirizzo faisaline@fondoambiente.com o telefonare al numero 070 247032. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA