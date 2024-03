Saline, aperto il ponte sul canale 

Dopo sei mesi di lavori oggi riaprirà al traffico il ponte sul canale delle Saline.

L’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte era atteso da anni, è costato circa 350 mila euro. Iniziato lo scorso settembre, si è appena concluso nel rispetto dei sei mesi previsti per portare a termine i lavori. In questo periodo il centro di Carloforte ha dovuto sopportare alcune modifiche importanti al traffico, come la deviazione della circolazione dal viale Osservatorio astronomico. Ora che il ponte sul canale delle Saline è terminato, è arrivato il momento di transitare dalla nuova struttura: da oggi alle 9 è consentito il solo traffico veicolare, a senso unico alternato. I mezzi pesanti non potranno ancora percorrere il ponte, in attesa dell’asfalto che sarà posato dopo Pasqua. A breve, inoltre, il ponte sarà completato con ringhiere e rivestimenti in pietra. «Ringrazio la cittadinanza per aver sopportato con pazienza il disagio - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - siamo contenti di averli potuti ripagare riaprendo il ponte nei tempi previsti».

RIPRODUZIONE RISERVATA