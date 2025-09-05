Salgono i prezzi, è allarme sui consumi 

Mese di luglio deludente per i consumi, con i volumi in calo su giugno (-0,2%). I saldi - afferma Federdistribuzione - hanno dato «risultati insoddisfacenti». Ma l’aspetto più preoccupante, sul quale puntano il dito le organizzazioni dei consumatori, è il calo pesante degli acquisti sui generi alimentari che evidenziano volumi a segno meno (-0.9% rispetto a giugno e -0,8% sul luglio 2024).

I dati

L’infiammarsi nel mese di luglio dei prezzi dei beni alimentari che hanno segnato un preoccupante +3,7% (+5,1% gli alimentari non lavorati) hanno avuto la loro parte nel mettere le famiglie a dieta. E poiché ad agosto i prezzi dei beni alimentari, secondo le stime diffuse qualche giorno fa, sono ulteriormente saliti (+4,0%), i rischio di un’ulteriore stretta dei consumi di prima necessità è un facile pronostico. In un quadro non particolarmente felice per il ceto medio, una nota positiva arriva per le imprese del commercio: a luglio le vendite sono state positive in valore in tutti i canali di distribuzione, dai piccoli negozi (+0,6%), agli ambulanti (+0,9%), dalla grande distribuzione (+2,8%) alle vendite on line (+2,9%).

L’associazione

Tuttavia Confesercenti avverte che, secondo le sue stime, nei primi sette mesi dell'anno le vendite dei negozi con piccole superfici sono scese in volume dello 0,9%. «Gli italiani continuano a spendere di più per mangiare sempre meno», stigmatizzano dall'Unione dei Consumatori sottolineando che nel mese di luglio i consumi per l’alimentazione, non solo sono diminuite sensibilmente in volume (-0,9%), ma persino in valore (-0,4%). «Prosegue il trend negativo dei consumi» rilancia il Codacons. Ma il vero allarme, secondo l’organizzazione dei consumatori è per l'autunno quando tra «rincari dei prezzi, spese obbligate per la scuola e gli attesi rialzi delle bollette energetiche, gli italiani potrebbero essere spinti a ridurre ulteriormente i consumi, con effetti negativi diretti sull'economia nazionale». Preoccupazione anche da parte delle organizzazioni del commercio. Per Confesercenti «la stagnazione della spesa delle famiglie che si protrae da oltre due anni e senza segnali di ripresa, potrebbe anticipare un rallentamento del Pil nel terzo trimestre con il rischio di una recessione tecnica per l'economia italiana».

