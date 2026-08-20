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Febbre del Nilo.
21 agosto 2026 alle 00:35

Salgono a diciannove i casi di contagio, un cinquantenne ricoverato in ospedale 

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Sono saliti a diciannove i casi di contagio da virus della Febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Un cinquantenne, dopo aver manifestato i sintomi della West Nile, è arrivato in pronto soccorso al San Martino. Anche per lui è arrivata la conferma; si tratta di West Nile. Il paziente è ricoverato in ospedale.

Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl 5 l’inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono la disinfestazione dell’area di residenza. La direttrice del dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras, invita «ancora una volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili e anziani, a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture di questo insetto: evitare i ristagni d’acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all’aperto, schermare la propria casa con zanzariere».

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