Salesiani, via alla riorganizzazione 

Un’unica comunità religiosa al servizio dei giovani del territorio, con il compito di animare le tre case salesiane.

Da settembre i Salesiani della Città Metropolitana avranno una nuova fisionomia: la casa di Don Bosco è al servizio dei bambini, dei ragazzi e dei giovani con la scuola e l'attenzione al mondo della cultura e della formazione; quella di San Paolo si concentrerà su bambini e ragazzi con l'oratorio - centro giovanile e la parrocchia - che curano l'evangelizzazione e l'associazionismo giovanile; quella di Selargius San Domenico Savio si occuperà invece del Centro di formazione professionale e sul mondo del lavoro.

La comunità unica sarà guidata, da settembre, da don Angelo Santorsola, 55 anni originario di Caserta, che finora è stato ispettore (superiore provinciale) dei Salesiani dell’Italia Meridionale.Come responsabile diretto nell’ambito della scuola arriverà il genovese don Francesco De Ruvo, 42 anni, già impegnato in incarichi di animazione nella provincia religiosa dell’Italia centrale, mentre don Marco Deflorio proseguirà come parroco della parrocchia San Paolo.

«La missione sempre più unitaria non annulla le differenze e le peculiarità di ogni singolo ambiente educativo, che prevede iniziative e attività in un’unica offerta educativa», spiegano i Salesiani.

Già in quest’estate è attivo un segno molto concreto: l’unica Estate Ragazzi Salesiana con oltre 300 bambini e ragazzi iscritti per le cinque settimane di esperienza estiva, che vanno ad aggiungersi a quelli dei Campi Scuola formativi che si svolgeranno ad Alghero.

«Questo nuovo assetto delle case salesiane è una sfida per noi religiosi, ma anche una splendida occasione per rinforzare il carisma salesiano a Cagliari, assieme a tanti laici e giovani e alla Famiglia Salesiana», spiega don Stefano Aspettati, superiore dei Salesiani dell’Italia centrale. «L’invito alla sinodalità che ci fa Papa Francesco e che sentiamo urgente si traduce anche in nuove strade da percorrere con coraggio e creatività al servizio dei giovani».

La nuova unica comunità salesiana, intitolata a Nostra Signora di Bonaria, sarà composta da circa 20 religiosi, alcuni più anziani, altri più giovani, alcuni ancora in formazione iniziale, altri molto conosciuti in città, perché si sono spesi per tanti anni nella scuola come nell’oratorio.

«Una vera e propria impresa educativa a servizio di tanti giovani, ma anche di tutti coloro, famiglie, educatori, docenti, credenti e non credenti, che continuano a guardare alla gioventù come l’unica reale ricchezza di un popolo», aggiungono.

