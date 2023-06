Salesiani, un mestiere per chi lascia lo studio 

Contrasto alla dispersione scolastica per i più giovani, ma anche integrazione per gli ucraini fuggiti dalla guerra. La prima è la missione storica del centro di formazione professionale Cnos Fap dei salesiani di Selargius, l’altra è una novità introdotta nell’offerta di quest’anno, rivolta agli sfollati dell’Ucraina ospitati in via don Bosco e nei centri della Città metropolitana di Cagliari.

Imparare un mestiere

Nella struttura di Selargius gestita dai salesiani ci sono tanti aspiranti elettricisti e saldatori, ma anche manutentori, e molti giovani apprendisti camerieri, che oltre ai segreti del mestiere imparano anche come accogliere i clienti con educazione ed eleganza. Tutto finanziato dalla Regione e a costo zero per chi frequenta. «In tanti interrompono gli studi prima di conseguire il diploma», racconta il direttore del centro di formazione Mario Cirina. «Per noi è importante recuperare questi giovani con percorsi di reinserimento all’istruzione e dare loro le giuste competenze per potersi affacciare nel mondo del lavoro».

Nelle aule di via don Bosco non ci sono solo laboratori pratici, ma si studiano anche le altre materie. «È importante monitorare l’andamento scolastico dei ragazzi e spronarli affinché tornino a scuola», aggiunge Cirina.

Meccanici

Il più gettonato è il corso per diventare meccanico. Mestiere che però può essere declinato anche al femminile, come nel caso di Angelica Serra, sedicenne di Quartu che da alcune settimane sta frequentando le lezioni nell’officina al piano terra della sede Cnos dei salesiani. Tuta blu e scarponi, sempre più convinta del suo futuro come meccanica. «Questo non è un mestiere solo per uomini», dice mentre si destreggia fra cric e chiavi inglesi davanti al motore di un’utilitaria arrivata in sede per un check up. La passione per i motori è esplosa pochi anni fa, complice il fidanzato di allora. «Aveva uno scooter e capitava spesso di aiutarlo nel ricambio di qualche pezzo, così ho iniziato a incuriosirmi». Un amore - quello per i motori - che dura ancora, tanto da spingerla a frequentare il corso per avere la qualifica e coronare il suo sogno: aprire un’officina tutta sua. «Ho mollato gli studi, voglio fare questo nella vita», ripete entusiasta. Con lei un gruppo di apprendisti meccanici, tutti più o meno coetanei, uniti dallo stesso obiettivo: ottenere la qualifica e trovare un lavoro a fine corso.

Non solo lotta alla dispersione scolastica fra i giovanissimi, ma anche formazione che va di pari passo con l’integrazione per un gruppo di dieci ucraini che - dopo settimane alle prese con impasti, segreti per la lievitazione e consigli sul tipo di condimento - sono pronti per l’esame finale per diventare dei pizzaioli. «Un’opportunità per queste persone che vivono un periodo difficile», conclude Cirina, «con la speranza che le competenze acquisite qui possano tornare utili quando rientreranno nella loro patria».

