«Salesiani, scatenate il paradiso» 

Gli ex allievi di Don Bosco di tutta Italia si sono riuniti a Lanusei, nella casa che 130 anni fa mise le basi per la comunità salesiana nell’Isola e che formò buona parte della classe dirigente del secolo scorso prima di chiudere tristemente i battenti. E ora chiedono che i salesiani «scatenino il paradiso» - come recita lo slogan del progetto sociale salesiano - anche qui, «in questa periferia stanca che chiede solo di avere ancora educatori che facciano crescere i propri figli formandoli alla gratitudine e alla bellezza della vita».

Il deserto

Consapevoli della crisi delle vocazioni che sta attraversando l’occidente, gli ex allievi chiedono che non si perdano le tracce del progetto a cui Don Bosco ha dato forma: dagli oratori alla formazione, al progetto pastorale ed educativo che ha reso l’Ogliastra e la Sardegna migliori. «Se guardiamo oggi, 130 anni dopo - cita la relazione firmata dal presidente Carmine Arzu - ci guardiamo intorno e ci chiediamo cosa resti di quel grandioso impegno, ci accorgiamo con sconforto che restano solo grandiosi edifici pieni ancora delle speranze giovanili di chi li ha abitati e vissuti, ma irrimediabilmente vuoti. Oggi altre terre sono diventate oggetto delle attenzioni della famiglia salesiana. E succede che la Sardegna sia praticamente scomparsa dai radar della benevolenza salesiana». Grandi centri culturali ridotti a case per ferie, teatri chiusi o privatizzati, complessi sportivi prevalentemente abbandonati, strutture formative e professionali in decadenza.

Porte chiuse per i giovani

L’urgenza è ridare vita a quei luoghi di quotidianità educativa con un’attenzione particolare alla formazione, anche internazionalizzata considerata l’opera di formazione che i salesiani svolgono in tutto il mondo. Giovanni Costanza, presidente nazionale degli ex allievi, ha ribadito la necessità di un impegno attivo e concreto da parte degli associati, anche nell’organizzazione di progetti e iniziative che possano dare gambe alla missione salesiana. «Impegnarsi nel lavoro e nell’educazione è impegno politico. Occuparsi della gente e raggiungere il bene comune è fare politica. L’unione degli ex allievi ha questa funzione sociale, con i giovani, con l’integrazione, con le famiglie bisognose. Abbiamo sempre stimolato e stimoliamo a progettare in questo ambito».

