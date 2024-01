Salesiani, due corsi per la scuola rinata 

Lanusei festeggia don Bosco onorando la missione della famiglia salesiana, stare vicino ai giovani e accompagnarli nel percorso della vita. La scuola salesiana torna ufficialmente a Lanusei, ufficialmente, grazie alla collaborazione con Confartigianato. Non i sacerdoti, ma gli insegnanti, i coadiutori e i laici, parte integrante della famiglia salesiana. Gli indirizzi sono stati scelti in base alle richieste del mercato e già presentati in alcune scuole medie del territorio. La Cnos fap ha organizzato un percorso formativo di tre anni, con la qualifica professionale e più uno, con un diploma professionale per diventare estetista, elettricista e receptionist, a titolo totalmente gratuito. Per ogni indirizzo sono previste sia ore in aula che formazione in azienda. Nell’annunciare il ritorno dei Salesiani a Lanusei, accolto con un applauso dalla platea del tempio dedicato a Don Bosco, Carmine Arzu, ex allievo, ha aggiunto. «Questa scuola serve, facciamo tutti il possibile perché ci siano iscritti. Ci siamo impegnati come ex allievi e come famiglia salesiana. È un segnale importante, non perdiamo questa occasione per il futuro». Dall’amministrazione, l’assessore all’istruzione Sandra Aresu guarda alle ricadute positive: «Ci stiamo occupando attivamente del progetto per dare un'alternativa alla brutta piaga della dispersione scolastica non solo a Lanusei ma in tutti i paesi limitrofi. Le persone che si sono avvicinate al servizio sono parecchie per cui abbiamo motivo di pensare che ci sarà una buona risposta. Auspichiamo che sia un primo passo al ritorno dei salesiani, seguito dalla riapertura dell'oratorio».

