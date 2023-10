Salerno alle spalle, Ranieri rilancia la sfida 

Assemini. Salerno alle spalle, senza strascichi caustici o sassolini da tirar fuori. «C’è tanta amarezza per il risultato, chiaramente. Per come è finita. Ma rabbia no, assolutamente. Anche perché indietro non si può tornare». Claudio Ranieri mette così un macigno sulle polemiche che hanno accompagnato il post Salernitana-Cagliari, l’arbitraggio di Chiffi e, soprattutto, l’interpretazione del Var sul rigore per il tocco di mano di Viola. «Non ne abbiamo più parlato. Non ci abbiamo più pensato. Ci aspettano nove partite impegnative e diverse da qui alla fine del girone d’andata, dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo altro a cui pensare». Il Frosinone, per l’appunto, avversario di domani alla Domus in una sfida importante a dir poco. «È la squadra rivelazione del campionato insieme al Lecce. Di Francesco sta facendo davvero un ottimo lavoro», sottolinea non a caso l’allenatore rossoblù. «Giocano in velocità, hanno un buon possesso palla nella propria metà campo, ma quando poi arrivano in quella avversaria cercano subito la porta». Tradotto: «Sarà una partita bella intensa».

Le esigenze

L’allenamento del mattino è appena finito e il tecnico di Testaccio sembra abbastanza soddisfatto quando entra nella sala stampa della Club House di Asseminello (ribattezzato di recente “Crai Sport Center”) con in mano una cartolina e in testa qualche riserva ancora da sciogliere sull’undici anti-Frosinone e sulla strategia in generale. Abbottonatissimo sulla formazione, manco a dirlo. «Gioca ancora Scuffet in porta», l’unica concessione. «Ma la mia fiducia in Radunovic non è cambiata per nulla», la puntualizzazione. E sul sistema di gioco si limita a dire: «Non faccio mai una strada sola, dobbiamo essere bravi a cambiare. Io non ho un modulo fisso». Varia in base alle caratteristiche dell’avversario. «Contro la Salernitana, per esempio, avevo bisogno di due attaccanti rapidi, veloci». Ne sanno qualcosa Pavoletti e Petagna, rimasti in panchina per tutta la partita. Soprattutto davanti c’è abbondanza e il rischio di qualche malumore è inevitabile per chi resta a guardare. «Peggio per loro», gioca quasi in anticipo Ranieri. «Io devo fare delle scelte per il bene del Cagliari», chiarisce. «Se c’è qualcuno che molla non fa parte del nostro modo di pensare. Io so che mi salverò all’ultima partita. Ho bisogno di tutti. Devono essere tutti utili, determinati, volenterosi. Che giochino cinque minuti o novanta». Sempre, comunque.

Gli attaccanti

Cagliari Luvumbo-dipendente? «Forse sì. Ma godiamoci i gol che sta facendo. Magari deve imparare a dialogare un po’ di più con la squadra». Petagna? «Era partito bene, poi si è fatto male al polpaccio e ha faticato più del previsto a recuperare. Ma stiamo lavorando per farlo tornare nella forma migliore». Lapadula? «Giocherà quando starà bene. Lui è il nostro attaccante principe, si sta allenando, ma non è semplice passare dall’allenamento a una partita vera». Il trequartista? «Io sono per i giocatori di grossa qualità e quando Mancosu starà bene giocherò sempre con lui».

